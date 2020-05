Tudi Akrapovič bo odpuščal

Podjetje 70 odstokov prodaje ustvari z motocikli, 30 pa v avtomobilskem programu. Foto Leon Vidic

Proizvajalec izpušnih sistemovki ima vveč kot 1000 zaposlenih, bo moral poslovanje prilagoditi padcu naročil in prodaje. Kot poroča STA, se bo posledicam korona krize prilagodilo tudi z zmanjšanjem števila zaposlenihKot so dejali v podjetju, si z različnimi ukrepi prizadevajo, da bi bilo odpuščanj čim manj, konkretnega števila pa niso navedli.V podjetju sicer upajo, da se bodo razmere na globalnih trgih čim hitreje stabilizirale in tako omogočile čim bolj uspešno prebroditev krize. Zapisali so tudi, da je Akrapovič sicer zadnja leta zaradi dobrega poslovanja in rasti veliko zaposloval.Tudi sami so navedli podatek, o katerem smo že poročali, da je bilo v EU po podatkih Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA)aprila registriranihMed Akrapovičeve glavne izdelke sicer sodijo motociklistični izpušni sistemi, njihov avtomobilski segment pa dosega 30 odstotkov prodaje. Podjetje je pred omenjeno epidemijonjihova prodaja pa se je krepila tudi v ZDA in na Kitajskem. V Sloveniji so prodali manj kot odstotek svojih izdelkov.Črnomaljski županje za STA povedal, da občina informacij o odpuščanju v Akrapoviču nima. Dodal je, da se sicer med občani in Akrapovičevimi delavci širijo različne govorice o številu odpuščenih. Po neuradnih informacijah v Črnomlju pa naj bi se govorilo o odpuščanju sto in več zaposlenih.