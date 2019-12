Tudi Amazon ima načrte s kvantnimi računalniki

Dirka za kvantno računalništvo ima novega tekmeca. Amazon je na dogodku Re:Invent javnosti sporočil, da bo v partnerstvu s tremi podjetji strankam ponudil spletni dostop do prototipnih kvantnih procesorjev. In hkrati vložil na milijone dolarjev v razvoj najboljšega kvantnega računalnika.Z novo storitvijo, imenovano Amazon Braket, bodo stranke lahko preizkusile algoritme in izračune na kvantnih procesorjih podjetij D-Wave Systems, IonQ in Rigetti Computing. Vsako od omenjenih treh podjetij ima namreč drugačen pristop k izdelavi kvantnih procesorjev. Sistem podjetja IonQ uporablja ujete ione, ki jih manipulirajo laserji kot kvantne ...

