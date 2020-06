Tudi BMW krči delovno silo

Tako kot mnoga druga avtomobilska podjetja, se tudi bavarski BMW sooča s posledicami koronakrize in manjšega povpraševanja po avtomobilih. Zaradi tega bo svojo delovno silo, ki sicer po svetu obsega 120 tisoč ljudi, v letošnjem letu zmanjšal za 6 tisoč. Do tega naj bi prišlo z upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi.



Tako kot druga dva nemška avtomobilska velikana, Daimler in Volkswagen, tudi BMW pričakuje, da bo imel v letošnjem drugem četrtletju izgubo iz poslovanja, na celoletni ravni pa ocenjujejo, da bo dobiček precej manjši od lanskega, ko je pred plačilom davka znašal 7,1 milijarde evrov. Evropski avtomobilski trg se je maja zmanjšal za 53 odstotkov, kar je bilo sicer manj kot v aprilu, v prvih petih mesecih pa znaša minus 42 odstotkov.



Ob napovedi krčenja zaposlenih je BMW tudi objavil, da je zamrznil nadaljnje sodelovanje z Daimlerjem na področju avtonomnih vozil. Sodelovanje sta podjetji na tem področju sklenili šele lani, da bi se lažje spustili v tekmo z ameriškimi družbami, kot sta Tesla ali Google, zdaj pa sta pod vtisom gospodarske krize očitno presodili, da čas za resnejše skupne naložbe v tej smeri ni pravi.