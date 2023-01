Tudi digitalno poslovno okolje je treba (za)varovati

Temelje uspeha slehernega podjetja danes predstavlja urejeno, učinkovito, zanesljivo in predvsem varno poslovno okolje. Tako tisto analogno kot digitalno. In če so ukrepi zagotavljanja analogne varnosti očitni, je v digitalni krajini drugače. V praksi je tam ogromno razpok, ki jih lahko izkoristijo napadalci. Kako se ubraniti?

Številna podjetja nimajo lastnih IT-oddelkov in strokovnjakov, kljub temu pa želijo digitalizirati svoje poslovanje. To najlažje storijo z najemom IT-storitev pri zunanjem ponudniku in predajo IT-okolja v upravljanje. S tem več kot le razbremenijo zaposlene, ki se ukvarjajo s tehnološkimi izzivi, kot so vzdrževanje računalnikov in tiskalniških naprav, nameščanje programskih popravkov in posodobitev, vzpostavitev in vzdrževanje (žičnega in brezžičnega) omrežja, integracija oblačnih storitev, postavitev e-poštnega strežnika, spletne strani podjetja in še bi lahko naštevali … Ti izzivi namreč zahtevajo obilo znanj in izkušenj, ki jih povprečno slovensko podjetje preprosto nima.

IKT je več kot IT

Prav zato se po pomoč namenijo k strokovnjakom, predvsem podjetjem, kjer lahko vse našteto dobijo na enem mestu. Poleg sistemskih integratorjev so se v zadnjem desetletju kot ponudniki varnostnih storitev izkazali predvsem telekomunikacijski operaterji. Ti ne obvladajo le fiksnih in mobilnih povezav, temveč vse pogosteje nudijo tudi storitve t. i. kibernetske varnosti na ključ, varnostnega kopiranja podatkov ter postavitve poslovnega okolja v oblaku.

»Zavedamo se, da danes podjetja vse težje skrbijo za svoja IT-okolja, saj zaposleni uporabljajo ogromno naprav, sistemov in aplikacij ne le v podjetju, temveč tudi doma in na poti. Ni pa dovolj, da vse te točke zanesljivo povežemo, treba jih je tudi ustrezno zavarovati. In po možnosti še ustrezno sestaviti v učinkovito celoto,« pravi Matic Grobelšek, direktor za poslovni trg v A1 Slovenija, ter dodaja: »Po tej plati smo telekomunikacijski operaterji najprimernejši partnerji, saj pri nas resnično lahko dobijo vse na enem mestu.«

Kot specializirani ponudnik storitev za področje IKT lahko A1 Slovenija prevzame celotno digitalno okolje podjetja v upravljanje. Poleg zagotavljanja celovitih IT-storitev implementacije, integracije ter vzdrževanja strojne in programske opreme podjetjem ponuja tudi storitvi Kibernetska varnost na ključ in A1 Cyber Backup, ki sta izjemno priljubljeni, saj v digitalni krajini nevarnosti za podjetja ne manjka.

Ni poceni, a je ceneje, kot če bi delali sami

Kako se outsourcing informatike obnese v praksi? Odlične večletne izkušnje z upravljanimi IKT-storitvami ima podjetje Mikro+Polo iz Maribora. »Z zunanjim izvajalcem na področju IKT sodelujemo že daljše obdobje. Začeli smo s klasičnimi telekomunikacijskimi storitvami, hitra rast poslovanja pa je povečala potrebo po dodatnih kadrih za zagotavljanje ustrezne IT-podpore. Ocenili smo, da bo učinkoviteje, če določene segmente IT-infrastrukture prepustimo v upravljanje specializiranemu ponudniku – posebej to velja za področje zagotavljanja kibernetske varnosti. V A1 Slovenija so se izkazali z odzivnostjo, visoko ravnijo znanja in celovitim pristopom k varovanju našega digitalnega okolja. Z njihovo pomočjo smo opravili tudi celovit pregled ustreznosti in optimalne postavitve IT-infrastrukture in identificirali precej možnosti za optimizacijo ter v nadaljevanju povečali učinkovitost dela zaposlenih in zmanjšali stroške IT-okolja,« je povedala Andreja Zimič, vodja oddelka IKT podjetju Mikro+Polo d. o. o.

Tudi sicer podjetja priznavajo, da zunanje izvajanje storitev IT in skrbi za kibernetsko varnost vsekakor ima svojo »računico«. Nakup lastne opreme, najemanje kapacitet pri ponudnikih in predvsem zaposlovanje lastnih specializiranih kadrov, ki jih je v teh časih skoraj nemogoče dobiti, bi bilo namreč precej dražje od mesečnega zneska, ki ga za te storitve podjetju na računu izda specializirani ponudnik.