Tudi dreamliner ne prinaša čudeža

Ameriški letalski proizvajalec Boeing je prejšnji teden zaposlenim sporočil, da mu proizvodnje modela 787 dreamliner, namenjenega letom na dolge razdalje, ne bo uspelo razširiti tako hitro, kot je bilo načrtovano, saj se trenutno sooča z ozkimi grli pri dobavi, je poročal ameriški CNBC.

Podrobnosti, za katere sestavne dele gre, niso razkrili. Boeing je po zadnjih podatkih izdelal približno pet modelov dreamliner na mesec, že v letošnjem letu pa je želel okrepiti proizvodnjo letala, ki naj bi pri kupcih nadomestilo modele iz družine 747 jumbo, ki so jih prenehali izdelovati, in verjetno tudi 737 max, s katerimi se je v zadnjih letih pripetila cela vrsta varnostnih incidentov.

Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je zato zamrznila proizvodnjo letal tega modela, od Boeinga pa zahtevala, da dokaže izboljšanje delovanja in nadzora kakovosti.

Brez zapletov ne gre niti pri modelu 787 dreamliner. Žvižgač je pred kratkim objavil trditve, da ima letalo proizvodne napake, ki so posledica pospešitve proizvodnje, te »bližnjice« pa ogrožajo varnost potnikov in posadke. Podjetje je trditve žvižgača odločno zanikalo.

Boeing bo prihodnje leto dobil novo vodstvo, potem ko je zdajšnji glavni izvršni direktor Dave Calhoun prejšnji mesec napovedal, da se konec leta poslavlja s položaja.

Letalski velikan je prvo letošnje četrtletje končal s 343 milijoni dolarjev izgube, medtem ko je ta pred enim letom znašala 414 milijonov dolarjev.

Prihodki družbe so bili v prvih treh mesecih letošnjega leta 7,5 odstotka nižji kot v istem obdobju lani in so znašali 16,6 milijarde dolarjev. Nižji prihodki so predvsem posledica zmanjšanja naročil in dobav novih letal.

»Naši rezultati v prvem četrtletju odražajo takojšnje ukrepe, ki smo jih sprejeli za upočasnitev proizvodnje modela letala 737, da bi izboljšali kakovost,« je neugodne poslovne razmere komentiral Calhoun. D. Vi.