Tudi ECB je dodala sveži helikopterski denar

O helikopterskem denarju se je že več leta, če ne celo desetletja govorilo med keynesijanskimi ekonomisti kot končnem in učinkovitem ukrepu, ki ga bodo morale vlade nekoč uporabiti kot pomoč gospodarstvu.In res, ta ukrep smo dočakali ne samo v tujini, temveč tudi doma. Fiskalne spodbude držav za oživitev gospodarske aktivnosti so več kot nujne in številne države so se očitno zavedele, verjetno na podlagi šole iz prejšnje krize, da je hitrost ukrepanja zelo pomembna.Izziv pa je tudi, kako formulirati ukrepe, da bi bili čim učinkovitejši. Prejšnji četrtek je ECB za dodatnih 600 milijard evrov povečala program QE, ga ...