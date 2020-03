Tudi med delnicami po vsem svetu »kosi« virus

Zdaj lahko že trdimo, da bo koronavirus povzročil škodo svetovnemu gospodarstvu, v smislu občutno znižane gospodarske rasti v letošnjem letu. Zaradi vse več okuženih ter zaradi ukrepov, da bi preprečili širjenje epidemije, se ustavlja proizvodnja, dobavna veriga ne deluje, ljudje ostajajo doma, odpovedujejo se številni leti, konference, hoteli so prazni, zapirajo se šole.Najbolj izpostavljena so podjetja iz tako imenovane panoge luksuzne dobrine, kot so hoteli, restavracije, potovalne agencije, igralnice, letalska industrija … Vse to ima še multiplikativni učinek, zato natančne ocene o škodi ne moremo izračunati. ...