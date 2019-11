Tudi Mercedes bo močno krčil zaposlenost  

Nemški premijski proizvajalec Daimler je kot naslednji med velikani avtomobilske industrije napovedal ostro prestrukturiranje, delovno silo naj bi po lastnih navedbah do leta 2022 zmanjšali za več tisoč ljudi.



Agencija AFP navaja člana uprave, zadolženega za kadrovske zadeve, Wilfrieda Portha, da bo šlo za petmestno število. Kot poroča Reuters, naj bi Daimler delovno silo po vsem svetu, ki znaša 304.000 ljudi, v prihodnjih treh letih skrčil za tri odstotke, konkretno naj bi to pomenilo več kot 10.000 delovnih mest.



»Avtomobilska industrija je sredi največje transformacije v svoji zgodovini,« so zapisali v Daimlerju, ki je seveda najbolj znan po svoji prestižni znamki Mercedes-Benz. Vodstvo naj bi se s predstavniki zaposlenih dogovorilo za skupek ukrepov za znižanje stroškov, med drugim za delne upokojitve in program prostovoljnih odhodov iz podjetja.



S tem Daimler sledi potezi Audija, ki je podobno napoved objavil pred nekaj dnevi (7500 zaposlenih manj), vse to pa je po navedbah predstavnikov vodstev povezano zahtevnimi naložbami v električni pogon in razvoj avtonomnih vozil.