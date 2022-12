Tudi nafta se premika v smeri neto nič

Je prvo ameriško naftno in plinsko podjetje, ki je vzpostavilo cilj neto nič za skupni popis emisij ogljika tako imenovanega obsega 1, 2 in 3, ter je eno redkih naftnih in plinskih podjetij, za katero je priznano, da so usklajeni s pariškim sporazumom s ciljem 1,5 stopinje Celzija.

Occidental Petroleum je mednarodno energetsko podjetje z dejavnostjo v ZDA, na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Podjetje je eden največjih proizvajalcev nafte v ZDA in vodilni proizvajalec v permskem območju in v bazenu Denver-Julesburg v ZDA ter v morju Mehiškega zaliva.

Kemična podružnica OxyChem proizvaja zelo pomembne specifične proizvode, ki se uporabljajo v različnih panogah, od farmacije do industrije, hčerinska družba Oxy Low Carbon Ventures pa razvija vrhunske tehnologije in poslovne rešitve, ki temeljijo na zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Occidental Petroleum utira nove poti za zmanjševanje emisij v svojih energetskih in kemičnih dejavnostih, hkrati pa zagotavlja izdelke in storitve z veliko ambicijo doseganja »neto nič« emisij, da bi dosegli ta cilj, pa morajo napredovati v vsakem segmentu svojega poslovanja.

Uspešnost panoge naftne industrije je podprta z višjo ceno surove nafte, ki temelji na višjem povpraševanju, na ponudbeni strani, kjer vlada večja negotovost zaradi ukrajinsko-ruske vojne ter sankcij proti Rusiji, pa na rast cene vpliva nekoliko omejena ponudba, predvsem zaradi naftnega kartela Opec, ki omejuje količino dnevno načrpane surove nafte.

Podjetja iz te panoge v zadnjem letu objavljajo izjemno dobre poslovne rezultate, podprte z močnim prostim denarnim tokom, saj so se zlasti med daljšim obdobjem naraščanja cen nafte prihodki in marže znatno zvišali in močno okrepili njihove bilance stanja. Privlačnost panoge se kaže v nizkih vrednotenjih ter v moči podjetij, da lahko delničarjem izplačajo zelo visoke dividende.

INFOGRAFIKA: Delo

Kot kaže, je podjetje na dobri poti, da v tem letu zabeleži izjemne rezultate. V prvih devetih mesecih je doseglo 7,72 dolarja dobička na delnico, za kar je najbolj zaslužen segment nafte in zemeljskega plina, kjer so se cene energentov znatno zvišale, nekoliko manj je k rezultatu pripomogel segment kemije.

Tudi za zadnji kvartal letošnjega leta pričakujem podobno poslovanje, kar nakazuje, da bo dobiček na delnico v letu 2022 znašal vsaj 10 dolarjev na delnico, za primerjavo je v letu 2021 znašal 2,55 dolarja na delnico. To je izjemna rast, zato so napovedi za naprej nekoliko manjše, na ravni 7,7 dolarja na delnico. Vodstvo podjetja ostaja zelo aktivno pri zmanjševanju dolga podjetja, saj so ga z 29,4 milijarde dolarjev, kot je znašal konec leta 2021, že konec septembra letos znižali na 20,5 milijarde dolarjev. Dolg je v večji meri posledica nakupa naftnega podjetja Anadarko leta 2019 v višini 38 milijard dolarjev.

Delnica je zanimiva tudi zaradi lastniške strukture in visokega, kar 20-odstotnega deleža, ki je v lasti družbe Berkshire Hathaway in torej guruja investiranja Warrena Buffetta. Dodatno je omenjena družba v avgustu pridobila posebno dovoljenje ameriškega energetskega regulatorja, ki ji dovoljuje povečati delež lastništva do 50 odstotkov, kar podžiga govorice in špekulacije med vlagatelji, da se pripravlja na prevzem.