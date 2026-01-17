  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Tudi obramba išče možnosti za energetsko samopreskrbo

    :Cilj je, da obrambne zmogljivosti lahko dlje časa delujejo brez kakršnegakoli dotoka energije.
    V Elesu vidijo vodik kot potencialni ključni energent za shranjevanje presežkov energije iz nizkoogljičnih virov, ki se nato lahko znova uporabi v energetiki, transportu in industriji. FOTO: Jože Suhadolnik
    V Elesu vidijo vodik kot potencialni ključni energent za shranjevanje presežkov energije iz nizkoogljičnih virov, ki se nato lahko znova uporabi v energetiki, transportu in industriji. FOTO: Jože Suhadolnik
    Nejc Gole
    17. 1. 2026 | 05:00
    3:54
    Vojašnica v Kranju bo s sodelovanjem ministrstva za obrambo in družbe Eles postala demonstracijski center energetske samopreskrbe. Cilj je, da obrambne zmogljivosti lahko dlje časa delujejo brez kakršnegakoli dotoka energije.

    Družba Eles in ministrstvo za obrambo sta lani jeseni podpisala dogovor o sodelovanju pri pilotnem projektu RESHUB. V okviru projekta bodo kranjsko vojašnico preoblikovali v demonstracijski center energetske samopreskrbe, ki bo povezoval vojaško infrastrukturo in inovativne rešitve na področju obnovljivih virov ter vodikovih tehnologij, so pri tem sporočili iz Elesa.

    Družba bo sodelovala pri razvoju koncepta pilotnega projekta RESHUB (»resilience hub«) za proizvodnjo, hrambo in uporabo vodika. »Ta projekt bo kranjsko vojašnico spremenil v demonstracijski center energetske samopreskrbe, z infrastrukturo za proizvodnjo, hrambo in uporabo vodika. V družbi Eles bomo v okviru projekta sodelovali v vseh fazah, od priprave strokovnih podlag in študij za vzpostavitev pilotnega projekta do strokovne podpore pri pripravi dokumentacije,« pravijo v družbi, ki jo vodi Aleksander Mervar.

    image_alt
    Na smeh mi gre, ko poslušam, da je EU pri oskrbi z energenti neodvisna

    Vodik je zanimiv za obrambo

    Projekt, kot je RESHUB, pomeni, da obrambne zmogljivosti lahko dlje časa delujejo brez kakršnegakoli dotoka energije, je za revijo Naš stik pojasnil polkovnik Robert Šipec. »V najbolj črnih dneh bi z zalogovnikom vodika lahko zagotovili tridnevno polno avtonomijo vojašnice in še dvesto kilogramov vodika dnevno za mobilne aplikacije. Ko posveti sonce, se nam avtonomija hitro podaljša na 30 dni ali še kaj več,« pravi Šipec, ki poleg daljšega hranjenja energije opozarja na še eno prednost vodika – tega je mogoče tudi prevažati naokrog.

    V Elesu vidijo vodik kot potencialni ključni energent za shranjevanje presežkov energije iz nizkoogljičnih virov, ki se nato lahko znova uporabi v energetiki, transportu in industriji. »Z vključitvijo v projekt RESHUB v družbi Eles izpolnjujemo svoje zaveze za razvoj trajnostnih energetskih rešitev z vključevanjem vodikovih tehnologij, ki bodo dolgoročno korenito spremenile našo energetsko krajino,« pravijo v podjetju.

    Sodelovanje Elesa z Japonci

    Leta 2024 so v Elesu vzpostavili konzorcij za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljičnih virov. Pri tem sodelujejo z japonskimi partnerji. »Ob različnih partnerstvih, ki jih je Eles v preteklosti že vzpostavil z različnimi japonskimi podjetji, iščemo nove možnosti za poglobitev sodelovanja tudi na področju nadaljnjega razvoja in uporabe vodikovih tehnologij,« so v Elesu sporočili ob podpisu partnerstva z obrambnim ministrstvom. Japonska je namreč vodilna v proizvodnji in pri porabi zelenega vodika v elektroenergetske namene. S tem se aktivno ukvarjajo že skoraj tri desetletja, od devetdesetih let, je v intervjuju za Sobotno prilogo pojasnil Mervar.

    Eles je z Japonci pred leti izvedel skupni projekt pametnih omrežij Nedo. V sklopu projekta so implementirali hranilnike električne energije v Ljubljani in Idriji. »Po zaslugi projekta Nedo lahko elektriko v nekaj minutah zagotovimo iz baterijskih sistemov in vzpostavimo normalno obratovanje, denimo, idrijske bolnišnice in vseh drugih pomembnih javnih ustanov,« je pojasnil Mervar. Lani pa je Eles z japonsko družbo Hitachi Energy podpisal pogodbo za sodelovanje pri uvajanju naprednih sistemov vodenja.

    Eles, energetika, vodik, Japonska, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

