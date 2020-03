Tudi obresti na depozite bodo še nižje

V »toksičnem« okolju, ki ga za potencialne zaslužke bank predstavlja okolje kronično nizkih obrestnih mer, povezano z grožnjo zastoja gospodarske rasti, se bodo v prihodnjih letih neto obrestne marže skoraj gotovo še zniževale.Posebno občutljivo za to je območje evra, kjer si Evropska centralna banka že nekaj let prizadeva spodbujati gospodarsko rast s »kaznovanjem« poslovnih bank, ki »nočejo« posojati podjetjem. Tako so obrestne mere na depozite pri centralni banki že dolgo negativne, obrestne mere za refinanciranje pa na ničli. Še osem točk nižje?Če se v makroekonomskem okolju (se pravi, v politiki obrestne mere ...