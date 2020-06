Tudi odprtje računa po spletu

Covid-19 je pospešil ključne digitalne trende v bančništvu, potrjujejo v švicarski družbi Temenos, vodilni globalni ponudnici programske opreme bankam in drugim finančnim institucijam. V Sloveniji so nekatere omogočile odprtje osebnega računa v celoti na daljavo, kar si je bilo še nedolgo tega težko predstavljati.Pripraviti je bilo treba rešitev, ki zagotavljanja upoštevanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, to je najvišja ovira, zaradi katere so posamezniki ob odprtju računa v vsakem primeru morali obiskati banko. Način videoidentifikacije mora izpolnjevati zakonodajne določbe, pri tem pa ...