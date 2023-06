Tudi poslovno-informacijski sistem lahko deluje iz oblaka

V nadaljevanju preberite:

Poslovno-informacijski sistemi so danes na vrhu »prehranjevalne verige« v svetu poslovne programske opreme. V vsega nekaj desetletjih so dozoreli in razširili svoj domet na skorajda vsa področja, ki so v preteklosti uporabljala ločene namenske rešitve.

Danes sistemi ERP podpirajo večino poslovnih funkcij, od zalednih procesov, kot so računovodstvo, kadrovska služba, nabava in proizvodnja, do naprednejših »modernih« funkcij, kot so avtomatizacija prodaje in trženja ter elektronsko poslovanje.