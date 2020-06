Tudi prihodnje leto brez zvezdniške avtomobilske razstave

Klasične avtomobilske razstave so bile že pred koronakrizo močno pod pritiskom, tako zaradi vse bolj drugačnih kanalov predstavljanja avtomobilov, kot tudi konkurence prireditev zabavne elektronike, ki je v avtomobilih vse bolj razprostranjena. Zdaj je za tovrstne salone vse še bolj črnogledo, po letošnji logični marčni odpovedi, pa so se prireditelji razstave v Ženevi že sedaj odrekli tudi prihodnjemu dogodku, ki bi se moral zgoditi marca 2021.



Prireditelji so ob odpovedi navedli majhno zanimanje avtomobilskih proizvajalcev, ki se ubadajo z mnogimi težavami in se morajo po koronakrizi šele dobro postaviti na noge. Poleg tega je tudi negotovo, kako bi bilo sploh mogoče izpeljati tako veliko javno prireditev, na kateri bi sodelovalo kakih 10 tisoč novinarjev in 600 tisoč obiskovalcev.



Dosedanji organizator prireditev tako tudi ne bo najel posojila v višini 17 milijonov evrov, ki mu ga je ponudilo mesto Ženeva. Podjetje GIMS (Geneva International Motor Show) bo tudi prireditev in vse z zvezi z njo prodal podjetju Palexpo, ki upravlja razstaviščne prostore v neposredni bližini ženevskega letališča, kjer je doslej potekal salon.



Razstava avtomobilov v Ženevi je ena tistih z največjo tradicijo in se je do nedavnega najbolje upirala trendu upadanja sodelujočih proizvajalcev, še posebej so poleg množičnih znamk na njej vselej sodelovali tudi vsi različna najbolj prestižna avtomobilska imena in modeli, ki jih je bilo kje drugod le težko videti.



Kot tudi za vse druge razstaviščne dogodke je letošnje leto avtomobilske razstave katastrofalno slabo, doslej so bile že odpovedane prireditve v New Yorku, Detroitu in Parizu, razstava v Pekingu pa je bila z aprila prestavljena na september. Za zdaj (še) velja, da naj bi bila naslednja velika razstava v Evropi jeseni leta 2021 v Nemčiji in sicer bo tam namesto dolgoletne prireditve v Frankfurtu novo prizorišče v Münchnu.