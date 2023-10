Tudi starejši morajo okrepiti digitalne veščine

V nadaljevanju preberite:

Oktober velja za evropski mesec kibervarnosti, a o njej bi se morali pogovarjati in izobraževati vse leto. Mednarodna pobuda bo letos združila vse članice EU v aktivnostih ozaveščanja državljanov o spletnih nevarnostih, še posebej o ribarjenju za podatki oziroma e-poštnih in spletnih prevarah, ki predstavljajo globalni varnostni izziv.

V Sloveniji bodo letos v središču starejši uporabniki in njihove digitalne veščine. Ob začetku kampanje sta Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in ministrstvo za digitalno preobrazbo predstavila izzive, s katerimi se soočajo starejši uporabniki interneta in tudi pomoč, ki jim je na voljo. Po besedah vodje odzivnega centra SI-CERT Gorazda Božiča v zadnjih dveh letih zaznavajo več kot 30-odstotni porast t. i. phishing prevar oziroma ribarjenja za podatki, kjer sta najučinkovitejša zaščita ravno ozaveščenost in informiranost uporabnikov.