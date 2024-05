Tudi tovornjaki so na poti v nizko ogljičnost

V nadaljevanju preberite:

V Evropski uniji se uveljavljajo novi standardi glede izpustov ogljikovega dioksida za težka vozila. Do leta 2030 se bodo morali izpusti novih tovornjakov in avtobusov zmanjšati za 30 odstotkov glede na izhodišče v letu 2019, do leta 2040 pa celo za 90 odstotkov.

Nove standarde je svet EU (države članice) potrdil prejšnji teden, potem ko sta se s pospeškom pri doseganju ciljev na področju podnebne nevtralnosti že strinjala evropska komisija in evropski parlament. Promet v celoti je namreč edini sektor, v katerem izpusti toplogrednih plinov vztrajno naraščajo, tovorni promet pa k njim prispeva več kot četrtino.