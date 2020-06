Tudi v epidemiološki krizi je dividendi donos visok

Na ljubljanskem borznem trgu se je začelo obdobje skupščin domačih blue-chip podjetij, na katerih delničarji odločajo o razporejanju bilančnega dobička iz lanskega obračunskega obdobja. Najprej so se zvrstile skupščine podjetij iz finančnega sektorja.Glede na nepredvidljive razmere in potrebo po omejevanju tveganj ni presenetljivo, da so se regulatorji in delničarji finančnih podjetij NLB, Zavarovalnice Triglav in Zavarovalne skupine Sava (Sava Re) letos odločili za neizplačilo dividend in tako, vsaj začasno, pustiti lanski dobiček nerazporejen.To pa ne velja za dobičkonosna nefinančna podjetja. Za ta je, če niso preveč ...