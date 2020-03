Tudi v javni upravi delo od doma

Delu od doma so naklonjeni v Novartisovem Leku

Spletna orodja bodo v uporabi tudi pri A1

Marsikateri zaposleni so danes jutranji prevoz na delo opravili, vendar so se kmalu vrnili domov. Večinoma gre za zaposlene v storitvenih dejavnostih in delovna mesta, kjer je delo od doma mogoče izpeljati. Oddaljeni dostop do službenih računalnikov zdaj uvaja tudi del javne uprave.Delo od doma je omogočeno za nekatere zaposlene v javni upravi. Tehnološko podjetje Xlab je že posodobilo sistem oddaljenega dostopa, ki ga javna uprava uporablja že od leta 2007. Kar 30.000 zaposlenim v javni upravi bo s programsko opremo ISL Online omogočeno delo od doma. V to je vključenih 1100 lokacij in 2000 lokalnih mrež, gre pa za sistem varnega povezovanja z oddaljenim računalnikom. Po besedah direktorja Xlaba Jureta Pompeta je sistem posodobljen in primerno nadgrajen.Iz Leka sporočajo, da so se s fleksibilnimi oblikami dela srečevali že pred sprejetjem interventnega zakona. Drugačen način dela sprejemajo, če to dopušča narava dela zaposlenih. Januarja letos je podjetje že imelo več kot 1300 aneksov k pogodbam, ki so urejale delo od doma. Dodatne spremembe bodo uvedli na začetku prihodnjega tedna, ko bo delo od doma obvezno za vse sodelavce, ki imajo prenosne računalnike. Podjetje, v primeru poslovnih sestankov, svojim zaposlenim svetuje uporabo orodij za spletno sodelovanje (Skype in Teams). V podjetju imajo terensko delo, ki je od 11. marca začasno prekinjeno. Vodje sodelavcev na terenu pripravljajo načrt aktivnosti za prihodnje. Čakanje na delo velja tudi za številne terenske delavce drugih podjetij, ki imajo pri svojem delu stik z zdravstvenimi ustanovami.Pri ponudniku telekomunikacijskih storitev A1 so poudarili, da je pri njih delo od doma mogoče že zadnji dve leti, prihodnji teden pa bo prav tako na daljavo delala večina zaposlenih, ki jim proces dela to omogoča. Podjetje je za takšno delo zagotovilo monitorje, prenosnike in drugo tehnično opremo. Pri delu bodo v uporabi spletna komunikacijska orodja. Terenska pomoč bo za zdaj delovala naprej, s tem, da so terenskim delavcem zagotovljena zaščitna sredstva. Neprekinjeno deluje tudi klicni center, poleg tega pa v A1 poudarjajo, da so na voljo spletni portali, ki jih lahko uporabljajo naročniki.Delo za zdaj še opravljajo v novomeški Krki, vendar ne sprejemajo več skupnih obiskov, odpovedani so tudi skupni dogodki, prav tako se zaposleni ne udeležujejo večjih zunanjih dogodkov in potovanj. Od četrtka se na vseh vhodih Krkinih lokacij izvaja merjenje telesne temperature sodelavcev in obiskovalcev. Dela od doma kljub temu niso izvedli, imajo pa že nekaj primerov odsotnosti zaposlenih, ki imajo otroke.Avtor je zaposlen v Delovnici.