Tudi v Sloveniji morajo po hujšem napadu zapreti svoja vrata

Z razmahom digitalizacije se je povečalo tudi število kibernetskih napadov. Na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT v zadnjih letih opažajo izrazit trend naraščanja kibernetskih napadov, pri čemer so priljubljena tarča mala podjetja. Ta zaradi pomanjkljive informacijske varnosti vsako leto izgubijo več 10.000 evrov, številna med njimi pa so primorana po hujšem napadu zapreti svoja vrata. Na SI-CERT ugotavljajo, da bi večino vdorov lahko s pravim znanjem uspešno preprečili, zato so zasnovali brezplačni spletni tečaj o informacijski varnosti za zaposlene.Naročnik oglasne vsebine je Arnes