Turbulentno 2025, ampak dobro!

Ameriške delnice, vključene v indeksa S&P 500 in Dow Jones Industrial Average, zaključujejo leto na rekordnih vrednostih kljub nekaterim medletnim pretresom (zaradi Trumpa). Dolarski donos S&P 500 za ameriškega vlagatelja je okoli 17,5 odstotka, za evrskega vlagatelja pa je zgolj dobre tri odstotke. Razlika je zaradi krepitve evra v primerjavi z dolarjem. Rast trga podpira že nekaj časa trajajoči optimizem umetne inteligence z zelo visokimi naložbami, kar se delno izraža tudi v rasti celotnega gospodarstva. In zadnji podatki o rasti bruto domačega proizvoda (BDP) so bili spet zelo dobri. Ameriško gospodarstvo je v tretjem četrtletju imelo najhitrejšo rast v zadnjih dveh letih, in sicer je BDP v treh mesecih do septembra po letni stopnji zrasel za 4,3 odstotka, kar je več od 3,8 odstotka v drugem četrtletju in precej nad pričakovanimi tremi odstotki. Ključni dejavnik pospešitve rasti je bila povečana potrošnja gospodinjstev, in to kljub dejstvu, da zaupanje potrošnikov slabi zaradi skrbi glede razmer na trgu dela in posledično prihodkov gospodinjstev. Donosi desetletnih državnih obveznic se zaradi precej trdovratne inflacije ohranjajo nad štirimi odstotki.

Gibanje Indeksov_Dec2025 Foto Gm Igd

Tudi evropski indeksi končujejo leto na rekordnih ali vsaj zelo blizu rekordnih vrednosti. Letni donosi so sicer zelo različni po državah, od najslabše donosnih francoskih delnic (velik vpliv političnih razmer) s slabimi desetimi odstotki do daleč najboljših španskih z rastjo dobrih 48 odstotkov. Donose nad 20 odstotkov so imele tudi italijanske, nemške in angleške delnice. Ne glede na to, da se evropsko gospodarstvo spopada s številnimi izzivi, se krepi tudi zmerni optimizem za prihodnje leto. Nemška centralna banka pričakuje, da bo nemško gospodarstvo po treh letih stagnacije prihodnje leto postopno okrevalo. Najnovejše projekcije kažejo na rast 0,6 odstotka v letošnjem letu in 1,3 odstotka leta 2027. Izrazitejše okrevanje se pričakuje predvsem zaradi državnih izdatkov (načrtovan je približno 3,7-odstotni proračunski primanjkljaj) in ponovnega zagona izvoza. Na splošno za celotno regijo velja, da se po eni strani krepijo obrambni izdatki, ki naj bi pripomogli k okrevanju, po drugi strani pa se močno krepi kitajska konkurenca, ki s svojimi izdelki polni trge zunaj ZDA (carinske ovire). Tehnološko so ti izdelki dodelani, cenovno pa predstavljajo velik izziv za evropsko industrijo. Ni odveč omeniti, da bo tudi Evropa morala resno razmisliti o carinskih stopnjah na kitajski izvoz, ne nazadnje na to opozarja tudi velik trgovinski primanjkljaj Evrope.

Slavko Rogan, višji upravljavec investicijskih skladov pri Triglav Investments FOTO: Jernej Lasic

Leto 2025 je bilo izjemno tudi za japonske delnice. Donos v valuti jen je znašal dobrih 26 odstotkov, v valuti evro pa skoraj 12 odstotkov. Delniški indeks je dosegel in presegel rekordne vrednosti daljnega leta 1989! Po dolgem obdobju se dogaja normalizacija makroekonomskega okolja. Pomeni, da se monetarna politika postopno zaostruje, da se povečujejo (normalizirajo) donosi državnih obveznic ter da dolgo pričakovana inflacija spodbuja rast plač in potrošnje. Pomemben dejavnik rasti delnic je bil dogovor o carinskih stopnjah z ZDA za določen del japonskega izvoza. Ne gre pa pozabiti tudi na dejstvo, da so se izboljšale marže poslovanja japonskih podjetij in posledično tudi dobičkonosnost, k rasti pa so prispevali tudi zgodovinsko rekordni odkupi lastnih delnic.