Turistični boni vzbujajo tudi pomisleke

Ljubljana – Turistični boni za vse prebivalce Slovenije – za polnoletne v vrednosti 200 evrov, za mladoletne pa 50 evrov – bo spodbudil potrošnjo doma in imel multiplikativne učinke za turistična podjetja, na njihove dobavitelje, gostinstvo v turističnih krajih in še koga. Ukrep sicer sproža tudi nekaj dilem.Marjana Batagelja je najbolj presenetila ozka namembnost turističnega vavčerja, ki je namenjen zgolj nočitvam in nočitvam z zajtrkom. »Turizem niso samo hoteli, prenočišča z zajtrkom, ampak so tudi kulturne in naravne znamenitosti, kulturna dediščina, turistične agencije, turistični vodniki. K nam od milijona ...