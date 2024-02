Turški delavci zahtevajo plačilo vseh nadur in dvig osnovnih plač

Delavci štirih turških izvajalcev del pri projektu drugega železniškega tira med Divačo in Koprom bodo 15. februarja izvedli enodnevno stavko. Med drugim zahtevajo plačilo vseh nadur in dvig osnovnih plač za 30 odstotkov, so danes sporočili iz Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije.

Stavkali bodo 15. februarja na delovnih mestih na gradbiščih drugega tira v vseh izmenah, je povedal sekretar sindikata delavcev gradbenih dejavnosti, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Oskar Komac.

Pri omenjenih štirih izvajalcih je po njegovih besedah zaposlenih skupno več kot 500 delavcev. »Stavka bo potekala na ključnih delovnih mestih, od katerih so odvisna tudi druga, zato ocenjujemo, da bo del gradbišča na ta dan stal,« je dejal.

Stavkovne zahteve, ki so jih v ponedeljek sprejeli izvršni odbori sindikatov v Sloveniji registriranih družb Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol in Türkcan, so zvišanje osnovnih plač vseh delavcev za 30 odstotkov od 1. februarja, poplačilo vseh nadur od začetka dela na projektu drugi tir, izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče, ureditev varnosti in zdravja pri delu, ureditev pogojev bivanja, tudi v zvezi z zaposlovanjem in namestitvijo novih delavcev, ter plačilo stavke zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe za dejavnost gradbeništva.

Sindikat slovenske podružnice podjetja Türkcan je tudi sklenil, da vse stavkovne zahteve veljajo tudi za vse tiste delavce, ki jih je »Stavkovni odbori so v času od napovedi do začetka stavke pripravljeni na pogajanja in iskanja sporazumne rešitve nastalega spora,« so v sporočilu navedli v sindikatu delavcev gradbenih dejavnosti.

Po Komacovih besedah so se s predstavniki podjetij že pogajali in tudi prejeli »določena zagotovila«, ki pa po njegovih besedah temeljijo le na obljubah. »Delavci zato hočejo stavko,« je poudaril.

Delavci štirih turških izvajalcev del pri projektu drugega železniškega tira med Divačo in Koprom bodo 15. februarja začeli stavkati. FOTO: 2TDK

Sindikati v Sloveniji registriranih družb Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol in Türkcan so bili ustanovljeni pred približno dvema mesecema ter sodijo pod okrilje Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije.

Društvo Delavska svetovalnica je v minulih mesecih večkrat opozorilo na kršitve pravic delavcev turških izvajalcev del pri projektu drugi tir. Med drugim naj bi opravljali veliko več nadur, kot je dovoljeno, plačanih naj ne bi imeli socialnih prispevkov, nezgode pri delu naj ne bi bile ustrezno prijavljene.

Društvo je zaradi kršitev delovne zakonodaje jeseni napovedalo vložitev kazenskih ovadb zoper Yapi Merkezi in njegovega podizvajalca Türkcan. Yapi Merkezi je konec prejšnjega leta prekinil pogodbo s Türkcanom.

Vlada je januarja sklenila, da se vloge za izdajo in podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcem, ki se zaposlijo pri gradnji drugega tira, obravnavajo prednostno. V Yapi Merkeziju so namreč opozarjali, da se ta dovoljenja ne izdajajo dovolj hitro, da bi lahko opravljali delo v pogodbenih rokih.

Delavska svetovalnica je opozarjala, da se skuša s tem težave pomesti pod preprogo - da hoče država privabiti nove delavce v izgradnjo drugega tira, medtem ko se predhodne delavce na tem projektu očitno pošilja nazaj v Turčijo, ne da bi se jim v celoti poravnale njihove terjatve.

Na ministrstvu za infrastrukturo so nasprotno zatrdili, da je prav hitra obravnava in izdajanje večjega števila delovnih dovoljenj za delo na projektu ukrep, ki bo preprečil, da bi izvajalec imel motivacijo za nezakonite in etično sporne prakse, ki bi vodile do kršitve pravic delavcev.