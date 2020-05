Tveganja obvladamo, če jih prepoznamo

Pojav virusa sars-cov-2 je prizadel ves svet in različno vpliva na globalno gospodarstvo, večinoma z negativnimi, ponekod pa celo s pozitivnimi učinki. Na katerih področjih se podjetja in organizacije spopadajo z največjimi izzivi, ko gre za zagotavljanje kakovosti njihovih poslovnih procesov?Dobra dva meseca po izbruhu epidemije vse več slovenskih podjetij postopno prehaja v »običajnejše« načine poslovanja, številne procese pa bodo izkušnje iz karantene trajno spremenile. Dve organizaciji, ki se ukvarjata s svetovanjem na področju standardizacije in vodenja sistemov kakovosti – Bureau Veritas in SIQ – smo vprašali, ...