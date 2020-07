Uber odločneje v dostavo hrane

Potem ko so propadla pogajanja o povezovanju Uberja in takrat drugega največjega spletnega ponudnika in dostavljavca hrane v ZDA GrubHub, je Uberju posel uspel pri zagonskem podjetju Postmates – zeleno luč za to sta dali obe vodstvi, transakcija pa še ni izvedena.Napovedana transakcija, vredna 2,65 milijarde dolarjev, po navedbah tiskovne agencije afp ni le pognala Uberjevih delnic za nekaj odstotkov navzgor. Podjetje, ki ima tudi podobno svojo spletno platformo Uber Eats, se je na trgu uspešno uveljavilo, saj ima zdaj 37-odstotni tržni delež v dostavi hrane na domu, s 44-odstotnim deležem je pred njim DoorDash, poroča New York ...