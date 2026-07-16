Uber v 12,7-milijardnem poslu prevzema nemški Delivery Hero

Ameriški tehnološki velikan Uber, znan predvsem kot upravljavec platforme za prevoze in dostavo, namerava za 12,7 milijarde evrov prevzeti nemško podjetje za dostavo hrane in drugega blaga Delivery Hero, so potrdili v obeh družbah. Posel naj bi bil po napovedih zaključen v drugi polovici prihodnjega leta.

Uber ima že zdaj v podjetju 25-odstotni lastniški delež, še 17 odstotkov ima v lasti prek različnih finančnih instrumentov. Svoj 17-odstotni delež je zdaj pripravljen prodati tudi drugi največji delničar, nizozemska investicijska skupina Prosus, ki je lani za nekaj več kot štiri milijarde evrov prevzela podjetje Just Eat Takeaway.

Posel naj bi bil po napovedih zaključen v drugi polovici prihodnjega leta. FOTO: John Macdougall/AFP

Leta 2011 ustanovljeni Delivery Hero danes deluje na 64 trgih, začetni fokus na dostavo hrane pa je v zadnjem času razširil še na področje t. i. hitre trgovine oz. hitro dostavo vsakodnevnega blaga strankam.

Uber bo s prevzemom prevzel poslovanje Delivery Hero na 50 trgih v Evropi, Aziji in Latinski Ameriki, medtem ko bo dejavnosti nemške družbe na 14 trgih, kjer sta si z Uberjem neposredna tekmeca, za 1,4 milijarde evrov prevzel investicijsko podjetje SSW Partners. Sedež Delivery Hero naj bi ostal v Berlinu. Vodstvo Delivery Hero preostalim delničarjem predlaga, da Uberjevo ponudbo sprejmejo.