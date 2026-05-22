UBS, banka, ki je prerasla državo

Predsednik uprave banke UBS Colm Kelleher se je marca 2023 iz Berna vračal v Zürich, ko mu je zazvonil telefon. Irski bankir je bil na poti domov po koncu tedna burnih pogajanj, ki so se končala z zgodovinskim dogovorom v vrednosti 3,25 milijarde dolarjev za reševanje banke Credit Suisse, tekmice banke UBS.

Na drugi strani linije je bil Jamie Dimon, izvršni direktor ameriškega velikana JPMorgan Chase in veteran kriznih bančnih prevzemov. Poklical je, da bi ponudil nasvet, hkrati pa se Kelleherju zahvalil za njegov prispevek k stabilizaciji svetovnega bančnega sistema. Dimon, ki ga je Kelleher dobro poznal še iz časov, ko je bil na čelu konkurenčne investicijske banke Morgan Stanley z Wall Streeta, je imel po navedbah virov, seznanjenih s pogovorom, jasno sporočilo: ne dovolite švicarskim oblastem, da spremenijo pogoje dogovora o prevzemu tradicionalnega tekmeca UBS.