Učinke investicijskih navad merimo v letih ali celo desetletjih

Letos sem se bolj kot v preteklih letih v pustnem času preobjedel krofov in drugih sladkih dobrot, kar ima ob nekaj dodatnih nepotrebnih kilogramčkih za posledico slabše delovanje organizma. Vsi poznamo, kako je, če pademo iz ravnotežja, imamo težave s spancem, se počutimo napihnjene, razdražljive itd.

Pri tem se nam pred oči prikrade analogija s finančnimi trgi, kjer se morda dogaja zelo podobno. Po več kot treh letih bikovskega trga rasti in 70-odsotni rasti v evrih od oktobra 2022 smo vlagatelji postali preveč razvajeni, nekateri smo se preobjedli sladkih dobrot, zato morda ni slabo, da se periodično odločimo za rebalansiranje, če so naše naložbe poletele v nebo.

S prehodom na normalno, uravnoteženo zdravo prehrano se bomo hitro počutil bolje. Zelo podobne osnovne zakonitosti veljajo tudi na finančnih trgih, z dodatnim opozorilom, da še bolj kot pri prehrani in življenjskem slogu učinke dobrih ali slabih investicijskih navad merimo v letih ali celo desetletjih.

Vlagatelji na svetovnih delniških trgih ob vsem kaosu, nejasnostih in zmešnjavah v zvezi s Trumpovimi carinami in vojaškimi grožnjami Iranu po skoraj dveh desetletjih ameriške izjemnosti še naprej pospešeno obračajo hrbet ameriškim trgom in se ob rekordnih mesečnih prilivih selijo v Evropo in trge v razvoju.

GibanjeDelnic Foto Dk Igd

Če preletimo donose sektorjev, regij in naložbenih pristopov, letos močno pozitivno izstopajo Japonska (+11odstotkov), trgi v razvoju (+11odstotkov), polprevodniki (+12 odstotkov) ter nizko ovrednotene valutne naložbe iz sektorjev surovine (16 odstotkov) in energija (+16 odstotkov). Če k temu prištejemo še Evropo, so z izjemo polprevodnikov to natančno tiste naložbe, ki so v preteklih poslovnih ciklih po letu 2009 pa tudi v prvih dveh letih aktualnega bikovskega trga močno zaostajale po donosih. To ni naključje. Očitno se na borznih trgih dogaja pomembna rotacija oz. sprememba režima.

Trgi se premikajo iz režima, ko so nekaj let za vsako ceno forsirali vroče UI-zmagovalce, do tega, da agresivno razprodajajo namišljene UI-poražence. Trgi dejansko postajajo paranoični in vidijo UI-poražence na vsakem vogalu. Delnice ponudnikov programske opreme in storitev so že nekaj mesecev pod hudim pritiskom zaradi vse bolj zmogljivih modelov in funkcionalnih modulov umetne inteligence od vrha izgubile že 30 odstotkov vrednosti. V zadnjih tednih pa se je »okužba« prenesla tudi na podjetja, ki ponujajo najbolj raznolike intelektualne storitve, bonitetne ocene, davčno, pravno svetovanje, finančne storitve, oglaševanje, zavarovalniško posredovanje, plačilni promet, pa tudi mobilne in potovalne platforme. Zdi se, da trg verjame, da bo UI čez noč požrla vse, kar ji pride na pot.

Udeleženci na trgu moramo posebej pozorno analizirati objave rezultatov podjetij v zadnjem četrtletju, kjer trgi po tekočem traku z brutalnimi razprodajami kaznujejo številna odlična podjetja, ki so navdušila z bleščečimi poslovnimi rezultati in napovedmi. Kaj to pomeni? Pričakovanja, pričakovanja, (pre)visoka pričakovanja, trgi pa nikoli niso zadovoljni. Ali to pomeni, da so (pre)visoka pričakovanja že vključena v cene predvsem ameriških in tehnoloških delnic? Trgi nagrajujejo rezultate, ki presenetijo, in bolj kot se zdi Wall Streetu samoumeven določen scenarij ali izid, manj dodatne vrednosti to prinese ceni delnice.

Medicina opisuje bipolarno motnjo kot kronično duševno bolezen, za katero so značilna skrajna nihanja v razpoloženju med manijo oz. evforijo in depresijo, kar lahko te dni zelo enostavno laično diagnosticiramo na delniških trgih.

Za zaključek si bom izposodil odlično misel finančnega analitika Bradleyja Freemana, ki pravi, da Gospod Trg trenutno sporoča: »Nehajte zapravljati za umetno inteligenco, ker je to metanje denarja stran – hkrati pa bo umetna inteligenca nadomestila prav vsako programsko podjetje.«