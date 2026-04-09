    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Učinkovitost podjetja se pogosto začne v skladišču

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Skladiščni regali Jungheinrich FOTO: Jungheinrich
    9. 4. 2026 | 11:11
    Ko podjetja razmišljajo o rasti, konkurenčnosti in učinkovitem poslovanju, največkrat govorijo o prodaji, digitalizaciji, kadrih, avtomatizaciji in novih trgih. Veliko redkeje pa o prostoru, kjer se vsak dan odvija eden najpomembnejših delov poslovanja: skladišču.

    Prav skladišče je pogosto tihi člen, ki odloča, ali podjetje deluje hitro, varno in brez nepotrebnih izgub. Tu se blago pretaka, tu se procesi pospešujejo ali upočasnjujejo, tu nastajajo prihranki ali stroški. In prav tu imajo bistveno vlogo skladiščni regali.

    Na prvi pogled se zdi, da so regali nekaj popolnoma preprostega. Kovinska konstrukcija, nekaj nosilcev, montaža in skladišče je pripravljeno. A resnica je precej drugačna. Regali niso le oprema za odlaganje blaga, temveč temelj varnega, preglednega in učinkovitega skladišča.

    Zato izbira dobavitelja regalov ni le tehnična odločitev. Je odločitev, ki vpliva na varnost zaposlenih, izkoristek prostora, hitrost dela, dolgoročne stroške in tudi na to, kako dobro bo podjetje pripravljeno na prihodnjo rast.

    Skladišče danes ni več le pomožni prostor

    V času, ko morajo podjetja poslovati hitreje, bolj prilagodljivo in z manj napakami, skladišče ni več le »prostor v ozadju«. Postalo je eno ključnih vozlišč poslovanja.

    Dobro zasnovano skladišče omogoča:

    • hitrejši pretok blaga,
    • boljšo organizacijo procesov,
    • večjo preglednost,
    • manj zastojev,
    • boljši izkoristek prostora,
    • nižje operativne stroške.


    Slabo načrtovano skladišče pa hitro postane ovira. Delo je počasnejše, poti so daljše, več je poškodb, več je improvizacije in manj je možnosti za rast. Vse to pa se neposredno odraža tudi v poslovnih rezultatih.

    Zato je danes vse manj pomembno le to, koliko prostora ima podjetje na voljo, in vse bolj to, kako pametno ga zna izkoristiti.

    Skladiščni regali niso le konstrukcija, ampak osnova zanesljivega sistema

    V vsakem skladišču se srečujejo ljudje, viličarji, palete in blago različnih tež, dimenzij in vrednosti. V takšnem okolju morajo biti rešitve zanesljive. Že manjša napaka pri načrtovanju, neustrezna nosilnost ali nestrokovna montaža lahko povzročijo večje težave – od poškodb blaga do resnih varnostnih tveganj.

    Kakovosten regalni sistem je zato veliko več kot le kovinska konstrukcija. Pomeni premišljeno načrtovanje, preverjene materiale, usklajenost s standardi in dovolj stabilno izvedbo, da sistem prenese vsakodnevne obremenitve. Hkrati mora biti prilagojen konkretnemu skladišču, saj ima vsako podjetje svoje procese, prostorske omejitve in zahteve glede pretoka blaga.

    Pri takšnih naložbah zato ni dovolj, da podjetje kupi »regale«. Potrebuje rešitev, ki bo delovala v praksi.

    Pri takšnih naložbah cena pove le del zgodbe

    Najnižja cena je lahko na prvi pogled privlačna. Toda pri skladiščni infrastrukturi pogosto pomeni kompromise, ki se pokažejo šele pozneje: v večjem številu poškodb, slabši prilagodljivosti, višjih stroških vzdrževanja, manjši varnosti in krajšem življenjskem ciklu sistema.

    Zato je pri izbiri smiselno gledati širše. Ključno vprašanje ni le, koliko sistem stane ob nakupu, ampak tudi:

    • kako varen bo pri vsakodnevni uporabi,
    • kako dolgo bo zanesljivo deloval,
    • kako dobro bo izkoristil prostor,
    • kako enostavno ga bo mogoče nadgraditi,
    • koliko podpore bo podjetje imelo po montaži.


    Prava rešitev se zato ne meri zgolj v evrih ob nakupu, ampak v tem, koliko težav prepreči in koliko učinkovitosti ustvari z leti.

    Ključna ni le izbira sistema, ampak tudi njegova izvedba

    Pri regalih ni odločilno samo to, kakšen sistem podjetje izbere, ampak tudi, kako je ta sistem izveden. Tudi najbolj kakovostna konstrukcija ne more dati pravih rezultatov, če ni pravilno umeščena v prostor, ustrezno sidrana in strokovno nameščena.

    Zanesljiv partner zato ne poskrbi le za dobavo, ampak tudi za analizo tal in obremenitev, pravilno dimenzioniranje sistema, strokovno izvedbo in končni pregled. Pri tovrstnih projektih se namreč prav v izvedbi pogosto pokaže razlika med rešitvijo, ki je le »postavljena«, in rešitvijo, ki bo dolgoročno zanesljivo delovala.

    To je še posebej pomembno v skladiščih, kjer so sistemi vsak dan pod velikimi obremenitvami in kjer napake praviloma niso poceni.

    V Sloveniji je treba misliti tudi na potresno odpornost

    Pri načrtovanju skladiščnih sistemov v Sloveniji je pomemben še en dejavnik: potresna varnost. Ker živimo na potresno aktivnem območju, morajo biti tudi regalni sistemi ustrezno zasnovani in izvedeni.

    To pomeni, da mora rešitev upoštevati:

    • konkretno lokacijo objekta,
    • veljavne standarde,
    • statične in dinamične preračune,
    • pravilno sidranje,
    • ustrezno stabilizacijo sistema.


    Podjetja ta vidik prepogosto podcenijo, čeprav so posledice lahko resne – od poškodb blaga do visokih finančnih izgub. Še posebej pomembno je, da je sistem načrtovan pravilno že od začetka, saj se takšnih tveganj pozneje ne da več preprosto odpraviti.

    Prav zato je izbira partnerja, ki razume tudi lokalne tehnične in zakonodajne zahteve, toliko pomembnejša.

    Zakaj so Jungheinrichovi regali več kot le skladiščna oprema

    Pri podjetju Jungheinrich regale razumejo drugače. Ne kot samostojen produkt, temveč kot pomemben del širše intralogistične rešitve, ki mora podjetju pomagati delovati hitreje, varneje in učinkoviteje.

    Prednost podjetja ni le v kakovostnih regalnih sistemih, temveč v tem, da znajo celoten projekt povezati v smiselno in dolgoročno učinkovito celoto. Podjetja tako ne dobijo le konstrukcije, temveč premišljeno rešitev, ki temelji na strokovnem znanju, izkušnjah in razumevanju skladiščnih procesov.

    Jungheinrich naročnikom pomaga pri vseh ključnih korakih projekta:

    • analizi dejanskih potreb skladišča,
    • načrtovanju optimalne postavitve glede na procese in prostor,
    • izbiri ustreznega regalnega sistema glede na vrsto blaga in način dela,
    • zagotavljanju skladnosti z varnostnimi in tehničnimi standardi,
    • strokovni montaži,
    • pregledih, servisiranju in poznejših nadgradnjah.


    To pomeni, da podjetje ne izbira le izdelka, temveč partnerja, ki zna prevzeti odgovornost za celoten projekt. In prav to je pri skladiščih pogosto odločilno.

    Jungheinrichovi regali so zasnovani z mislijo na visoko zanesljivost, prilagodljivost in dolgoročno uporabo. Primerni so tako za podjetja, ki postavljajo novo skladišče, kot za tista, ki želijo izboljšati obstoječi prostor, povečati zmogljivosti ali optimizirati tokove blaga. Ključna prednost je prav v tem, da rešitve niso generične, temveč prilagojene konkretnemu okolju, ciljem in tempu razvoja podjetja.

    Sistem je dober le toliko, kolikor je dobro vzdrževan

    Tudi najboljša rešitev ne ostane dobra sama od sebe. Regali so v vsakodnevni uporabi izpostavljeni udarcem viličarjev, obrabi, spremembam obremenitev in različnim mehanskim vplivom. Manjše poškodbe so lahko sprva neopazne, vendar brez rednega nadzora hitro prerastejo v večje tveganje.

    Zato se kakovost partnerja ne pokaže le ob prodaji in montaži, temveč tudi pozneje. Pri pregledih, servisiranju, hitri odzivnosti ob poškodbah, dobavljivosti nadomestnih delov in svetovanju ob spremembah postavitve.

    Za podjetje to pomeni večjo zanesljivost poslovanja, manj nepredvidenih stroškov in večjo varnost celotno življenjsko dobo sistema.

    Zaključek

    Podjetja, ki želijo poslovati učinkovito, si ne morejo privoščiti, da bi skladišče obravnavala kot postranski dejavnik. Prav tam se namreč pogosto skrivajo največje rezerve – in tudi največja tveganja.

    Regali imajo pri tem veliko večjo vlogo kot kovinska konstrukcija. So osnova varnega dela, boljšega izkoristka prostora, hitrejšega pretoka blaga in dolgoročne stabilnosti sistema. Zato je izbira pravega partnerja za skladiščne regale ena ključnih odločitev pri vsaki novogradnji, širitvi ali prenovi skladišča.

    Če razmišljate o novem skladišču, prenovi obstoječega prostora ali boljši izrabi kapacitet, je morda pravi trenutek, da ne iščete le regalov, ampak partnerja za dolgoročno učinkovito rešitev: Jungheinrich.

    Naročnik oglasne vsebine je Jungheinrich

    Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

    Gibanje Svoboda poskuša priprave na ustanovno sejo DZ izkoristiti za pospešitev koalicijskih pogajanj.
    Uroš Esih 8. 4. 2026 | 19:00
    Umrla novinarka Ana Jud

    Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
    8. 4. 2026 | 09:58
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    8. 4. 2026 | 06:46
    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Šport 2026

    Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

    Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
    Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
    Talenti se rodijo, legende pa gradijo – tudi s podporo navijačev

    Podjetja o pomembnih temah ozaveščajo tudi prek športnih sponzorstev, ki jih razumejo kot dolgoročno zavezanost tudi skupnostim, v katerih delujejo.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 4. 2026 | 05:00
    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Vredno branja

    Fotografije dneva (9. 4.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 9. 4. 2026 | 12:29
    Dirkač Honde na testiranju utrpel hudo nesrečo

    Aleix Espargaro, ki z ekipo Honda sodeluje kot testni dirkač, je na zasebnem testiranju v Sepangu padel in si zlomil štiri vretenca.
    9. 4. 2026 | 11:39
    Ali lahko sosed posadi drevo tik ob meji? Kaj določa zakon

    Drevesa, posajena ob parcelni meji, so pogosto razlog za nesoglasja med sosedi.
    Kaja Berlot 9. 4. 2026 | 11:00
    Prikrito nadzoroval zaposlene in dobil denarno kazen

    Kdo je bil ta delodajalec, ki je po računalniku nadzoroval zaposlene, informacijski pooblaščenec ne razkriva.
    9. 4. 2026 | 11:00
    Navijači zaradi sedežev nezadovoljni s Fifo

    Poleg visokih cen vstopnic navijači opozarjajo tudi na dodelitev sedežev, ki niso skladni s prvotnimi sedežnimi redi. Kako odgovarja Fifa?
    9. 4. 2026 | 10:45
    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Vredno branja

    Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Vredno branja

    Med mestom in mirom narave: tako je videti prestižno bivanje v Ljubljani

    Za Bežigradom nastaja soseska, ki združuje redko kombinacijo: občutek doma in dolgoročno vrednost nepremičnine.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 08:36
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
