Udobno se namestite in … delajte

Slovenija, Evropa in svet so v karanteni. Toda delo podjetij ne more kar zastati, številna pisarniška okolja so zato uvedla režim dela od doma oziroma dela na daljavo. Takšnemu scenariju seveda podjetja prej nikoli niso namenjala pozornosti, zato marsikje ni šlo brez zapletov in težav.V gospodinjstvih z manjšimi otroki je namreč treba pomagati pri šolskih nalogah, skrbeti za dnevne obroke in tudi sosedje so lahko moteči, saj so zdaj doma in zelo verjetno niso ravno pri miru in/ali tihi. Domača pisarna tako ni nujno idealno delovno mesto, vsekakor pa je treba poskrbeti, da bo čim bolj udobno, če naj v njej preživimo več tednov ...