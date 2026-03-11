UI-balon ne bo sprožil finančne krize

Ključno je, da propad pikakom podjetij nikoli ni ogrozil širšega finančnega sistema.

Amazon namenja 100 milijard dolarjev za podatkovne centre. Meta je za njihovo izgradnjo v treh letih namenila več kot 600 milijard dolarjev. Microsoft, Google in Apple načrtujejo porabo še več sto milijard dolarjev. Ali smo ob naložbah v umetno inteligenco v višini več tisoč milijard dolarjev priča mehurčku in kaj se bo zgodilo, če bo ta počil? To smo že doživeli. Martin Neil Baily, soavtor članka, sem bil predsednik Sveta gospodarskih svetovalcev Bele hiše med tehnološkim bumom konec 90. let, Lenny Mendonca, prav tako soavtor, pa sem iz različnih vladnih in svetovalnih vlog spremljal Kalifornijo med propadom pikakomov in finančno krizo leta 2008. Najine izkušnje kažejo, da tudi če se trg umetne inteligence (UI) ohladi, to ne bo sprožilo finančne krize, ki je v letih 2008 in 2009 ...