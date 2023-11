Ujme in zdravstveno zavarovanje Triglavu pridelali 11 milijonov evrov izgube

Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih letošnjega leta za 12 odstotkov okrepila obseg poslovanja na 1,39 milijarde evrov, zaradi množičnih škod in regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa je imela 11,3 milijona evrov čiste izgube.

Na devetmesečne rezultate so vplivali letošnji enkratni negativni dogodki, predvsem ekstremne množične škode, katerih ocenjena vrednost ob upoštevanju pozavarovalne zaščite je znašala 55,1 milijona evrov (škoda v bruto višini je ocenjena na 184,4 milijona evrov) in izguba segmenta Zdravstvo, ki je nastala zaradi regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in je dosegla 28,5 milijona evrov.

»Po trenutnih ocenah so nam v Sloveniji neurja s točo in vetrom ter avgustovska neurja s poplavo povzročila za 166,3 milijona evrov bruto škod. Tudi večino preostalih trgov Skupine so prizadele tovrstne naravne ujme. Največ škode je bilo na Hrvaškem (4,4 milijona evrov) in v Srbiji (4,2 milijona evrov). Ocenjene množične škode iz pozavarovanja so znašale 9,1 milijona evrov,« je pojasnil član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc.

Na poslovanje so vplivali tudi inflacijski pritiski na škode in stroške, so pojasnili v zavarovalnici. »Visoka inflacija in inflacijska pričakovanja že od lani močno vplivajo na gibanje naših stroškov in škod. Odzvali smo se s številnimi ukrepi glede likvidacije škod in upravljanja ter racionalizacije stroškov poslovanja. Pri tem smo prilagajali tudi zavarovalne premije in premijske stopnje, kar pa je ukrep, ki se na prihodkovni strani vedno odraža z zamikom. Njegov učinek je delno viden v letošnjih prihodkih od zavarovalnih storitev, v celoti pa se bo odrazil šele na poslovanju v prihodnjem letu,« je še dejal Ivanc.

V Zavarovalnici Triglav so pri tem potrdili že ob polletju objavljeno oceno, da bo celoletni poslovni izid pred obdavčitvijo za okoli 80 odstotkov nižji od prvotno načrtovanega, če bo škodno dogajanje do konca leta v okviru pričakovanj.

V Zavarovalnici Triglav v prihodnjem letu pričakujejo normalizacijo poslovanja skladno s strateškimi usmeritvami in načrtujejo poslovni izid pred obdavčitvijo med 100 in 120 milijoni evrov. Celotni obseg poslovanja je načrtovan v višini okoli 1,6 milijarde evrov ter kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj okoli 95 odstotkov.

Novi mandat trem članom uprave

Nadzorni svet zavarovalnice je na sredini seji za nov petletni mandat ponovno imenoval predsednika uprave Andreja Slaparja ter dva člana uprave Uroša Ivanca in Tadeja Čorolija, katerim obstoječi mandat se izteče v prihodnjem letu.