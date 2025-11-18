Ukrajince čaka najtežja zima: Rusi so uničili več kot polovico vseh kotlov

Rusi so uničili več kot polovico kotlov v ukrajinskih termoelektrarnah, načrtno napadajo tudi transformatorje. Ukrajincem ne uspe tako hitro popraviti vsega, kot Rusi lahko uničujejo, opozarja Janez Kopač. Ta je kot takratni direktor sekretariata Evropske energetske skupnosti vodil proces sinhronizacije ukrajinskega elektroenergetskega sistema z evropskim, proces pa se je končal s certifikacijo nekaj mesecev pred začetkom vojne. Rusi so ukrajinski sistem s svojega odklopili štiri ure pred invazijo. Brez udeležbe Ukrajine v evropskem območju bi Ukrajinci že »zdavnaj pokleknili«, meni Kopač.