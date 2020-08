Ukrepi so povečali porabo skoraj vseh ministrstev

Letos 2,2 milijarde evrov minusa

Ljubljana – Rebalans letošnjega proračuna, ki ga je vlada poslala v državni zbor, je odraz protikoronskih ukrepov. Zaradi teh se povečujejo sredstva skoraj vseh ministrstev.Predvideni prihodki se z rebalansom znižujejo na 9,2 milijarde evrov. Zgornja meja dovoljenih izdatkov državnega proračuna pa se zvišuje z 10,36 milijarde evrov na 13,39 milijarde evrov. Od tega je 2,6 milijarde evrov namenjenih za financiranje sprejetih ukrepov za blaženje posledic epidemije, pol milijarde evrov pa gre po oceni na račun posrednih učinkov epidemije.Rebalans zato finančnemu ministrstvu namenja dodatni dve milijardi evrov, ministrstvu za delo pa skoraj 600 milijonov evrov. Tudi večini ostalim ministrstvom so se sredstva zaradi protikoronskih ukrepov povečala, predvsem gospodarskemu in zdravstvenemu.Poleg ukrepov zaradi epidemije, ki jih je vlada pripravila v protikoronskih ukrepih, omenimo še povečanje sredstev za policijo (za 37 milijonov evrov na 417 milijonov evrov), podporo turizmu (za 14,8 milijona evrov na 39 milijonov evrov), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest se namenja dodatnih 40 milijonov evrov (skupaj 144 milijonov evrov). Po drugi strani rebalans za investicije na železnici namenja 221 milijonov evrov, kar je 26 milijonov evrov manj kot sprejeti proračun.Sredstva se zmanjšujejo tudi znanstveno-raziskovalni dejavnosti (za 22 milijonov evrov na 272 milijonov evrov), za kulturo (za sedem milijonov evrov na 183 milijonov evrov) in vojsko (28 milijonov evrov manj oziroma 399 milijonov evrov). Manj sredstev bo namenjeno za poslovno okolje za podjetništvo in za spodbude podjetjem za rast in razvoj. Stroški za obresti pa se povečujejo za 25 milijonov evrov na 712 milijonov evrov letos.Ožji državni proračun z novim rebalansom predvideva 4,2 milijarde evrov primanjkljaja. Država ima za zadnjih pet mesecev leta v načrtu še okrogli dve milijardi evrov primanjkljaja. Po sedmih mesecih letos namreč primanjkljaj javnih financ znaša 2,2 milijarde evrov, ki skoraj v celoti bremeni ožji državnih proračun.