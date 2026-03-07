Ukrepi za gospodarski preboj

Spremljanje predvolilnih soočenj pokaže, da vidijo politične stranke na področju gospodarstva predvsem nujnost davčnih sprememb. Predstavniki tekmujejo, kdo bi ponudil večje davčne olajšave ter znižanje stopenj, ki bi razbremenile gospodarski sektor ter povečale neto prejemke zaposlenih.

Te spremembe naj bi bile glavni motor povečanja konkurenčnosti in gospodarske rasti, kar je nujno za povečanje blaginje prebivalstva, s čimer se vsi nastopajoči celo strinjajo. Vseeno pa se pri tem lahko vprašamo, ali je večstomilijonsko prerazporejanje davčnih bremen res ključni element hitrejšega razvoja Slovenije in lovljenja razvitih držav.

Mogoče bi morali za izhodišče razprave o gospodarskih ukrepih izhajati iz zatečenega stanja. Pogledati bi morali, na primer, da dosega Slovenija v industriji približno 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, Avstrija pa 110.000. Ta razlika je seveda ključni razlog, da zaposleni Avstrijci v tej dejavnosti prejmejo v povprečju 5800 evrov na mesec, Slovenci pa 3150 evrov (podatki se nanašajo na leto 2024 kot tudi v vseh drugih navedbah konkretnih številk).

Lahko sicer razpravljamo o tem, ali je v tem znesku sto evrov ali manj davkov, a to nima večjega vpliva ne na višino neto prejemkov ljudi ne na konkurenčnost gospodarstva. Vzvodi so nedvomno drugje, ne v višini davkov. Ti so na plače v Avstriji celo nekoliko višji. A ker je podjetniški sektor toliko uspešnejši, zaposleni na koncu dobijo tudi pomembno višji neto prejemek. In ker so približno takšna razmerja v produktivnosti tudi v drugih sektorjih gospodarstva, se to potem izraža tudi v višji povprečni plači na ravni celotne države, v višjih pokojninah ter višji celokupni blaginji Avstrijcev.

Če gospodarstvo kot celota izkazuje solidno sliko, je pomemben del zaposlenih v gospodarskih subjektih, kjer je poslovanje na meji upravičenosti.

Ukrepi za povečanje produktivnosti

Ključ do hitrejšega gospodarskega razvoja Slovenije torej ni v najpogosteje izpostavljenih davkih, temveč bi morala razprava segati precej širše. Osredotočiti bi se morali na ukrepe, ki bi povečali produktivnost in zaslužek v podjetniškem sektorju – kar pa je seveda precej zahtevnejša naloga in najbrž politično tudi manj všečna. Kaj je torej tisto, kar bi dvignilo ustvarjeno dodano vrednost v državi in potem omogočilo višji življenjski standard prebivalstvu ter hitrejše dohitevanje razvitih držav?

Kot podlago za pripravo potrebnih ukrepov je poleg omenjenega ključnega zaostajanja naših rezultatov v primerjavi z Avstrijo ali drugimi državami smiselno nekoliko podrobneje pogledati realno stanje v gospodarstvu. Izhodišče je lahko skrb vzbujajoča ocena gospodarstva, ki zaradi zadnjih ukrepov vlade napoveduje skoraj katastrofo, ali pa vladna pozitivna ocena stanja v gospodarstvu, upoštevaje visoke dobičke in polno zaposlenost. Resnica je, kot običajno, seveda nekje vmes.

Vsekakor drži, da imamo polno zaposlenost. Tudi dobički podjetij kot celota niso slabi. A precej slabša je struktura gospodarstva. Dobički podjetniškega sektorja realno upadajo že vse od leta 2021, predvsem pa se ves dobiček gospodarstva realizira v družbah z več kot 60.000 evri dodane vrednosti na zaposlenega, v katerih dela le tretjina vseh zaposlenih. Družbe z nižjo produktivnostjo so kot celota v izgubi. V gospodarskih subjektih, ki so po oddanih bilancah v letu 2024 prikazale manj kot 27.000 dodane vrednosti na zaposlenega (manj, kot je trenutna minimalna plača), dela kar 100.000 ljudi.

Ob polni zaposlenosti je sicer upravičena pobuda, naj zaposleni iz teh podjetij poiščejo zaposlitve v uspešnejših podjetjih, ki iščejo nove sodelavce. A teh 100.000 zaposlenih skupaj s trenutno nezaposlenimi presega število nezaposlenih v najbolj kritičnih letih. Tu sicer ni odveč dodati, da se velik del podjetij s tako slabimi rezultati uvršča med podjetja z manj kot petimi zaposlenimi, kjer je verjetno prisotno precej sive ekonomije, plačevanja na roke in izogibanja davkom (vsaj tako lahko sklepamo). Mogoče tudi tam realni rezultati vseeno niso tako slabi – a podatki so pač takšni.

Če torej gospodarstvo kot celota izkazuje solidno sliko, je pomemben del zaposlenih v gospodarskih subjektih, kjer je poslovanje na meji upravičenosti. Za razmišljanje, kateri ukrepi bi izboljšali to sliko, predvsem na spodnjem delu lestvice uspešnosti družb, je pomemben še en podatek. V uspešna podjetja s tretjino zaposlenih in dodano vrednostjo nad 60.000 evrov na zaposlenega so lastniki v povprečju vložili 280.000 evrov na zaposlenega.

Preračunano na družbo s sto zaposlenih, to pomeni vložek kar 28 milijonov evrov. V teh družbah je zato tudi povprečni prejemek na zaposlenega več kot štiri tisoč evrov na mesec, v drugih pa le 2500 evrov. Če želimo torej povečati število družb z večjo produktivnostjo in dobrimi prejemki ljudi – o tem najbrž ni dvoma –, so poleg drugih pogojev praviloma nujna tudi visoka vlaganja.

Nedvomno imamo tudi propulzivna podjetja in dejavnosti, predvsem storitvene, v katerih za dosego visokih rezultatov večji finančni vložki niso potrebni. Večina družb pa za izboljšanje poslovanja in dvig plač vseeno zahteva visoka investicijska vlaganja. In tu pridemo do ključnega vprašanja, kaj lastnike družb motivira, da bodo razpoložljiva finančna sredstva usmerila v širitev dejavnosti.

Vsi gospodarski subjekti so v Sloveniji lani ustvarili približno 14 milijard evrov prostega denarnega toka in gospodarstvo bo pospešeno raslo le v primeru, če bodo ta sredstva ter tudi drugi razpoložljivi denar usmerili v širitev dejavnosti. Torej v novo opremo in objekte, v katerih bodo z inovativnimi rešitvami, boljšo organizacijo zagotavljali delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.

Tudi v socializmu je celoten razvoj, napredek države, temeljil samo na novih vlaganjih, tudi z odrekanjem zaposlenih.

Kaj spodbuja podjetnika k vlaganjem in razvoju

Vsi ukrepi in pomoč države bi se morali usmeriti predvsem v podporo temu procesu. Vprašati se moramo, kaj pravzaprav spodbudi podjetnika (domačega ali tujega), ki je v podjetju lani denimo ustvaril en ali imel deset milijonov denarnega toka, da bo te presežke usmeril v širitev dejavnosti. Da ne bo izbral bolj enostavne poti – potegnil denar iz podjetja ter ga naložil, denimo, v vrednostne papirje v tujino in tako dosegel letne donose, ne da bi se ukvarjal s poslovanjem, z zaposlenimi, s tveganji, ki jih podjetniško delovanje vedno prinaša.

Ob tem vprašanju je zanimivo, koliko pozornosti in tudi podpore v državi dajemo razvoju kapitalskega trga; kako stimuliramo, da bi posamezniki vlagali v vrednostne papirje, predvsem domače. Seveda povečano zanimanje za to ter posledična rast cen delnic na borzi prinese tudi zaslužke ljudem, mogoče tudi nekoliko večjo potrošnjo zaradi teh donosov. A treba je poudariti, da menjava delnic Krke ali Luke Koper, ko jih Jože z zaslužkom proda Francetu ali Hansu oziroma Stipetu (in obratno), ne vpliva na gospodarsko aktivnost v državi.

Prav tako tudi ne na večjo uspešnost navedenih ali katerihkoli drugih družb, s katerimi se trguje. Krka zaradi tega ne zaposluje več, prav tako to ne zviša potencialov za dvig plač zaposlenih – prej obratno. Visoke borzne cene dolgoročno zahtevajo še višje dobičke in dividende, kar je lahko tudi omejitveni dejavnik pri rasti plač.

Na gospodarsko sliko Slovenije, na rast dodane vrednosti (BDP), zaposlenosti in plač vplivajo naložbe in širitve podjetij. Vemo, da tako Krka kot Novartis oziroma Lek vlagata zelo veliko lastnih sredstev v širitev dejavnosti, in v tem procesu je smiselna tudi visoka podpora države. Če bi imela Krka še večje razvojne ambicije in iskala dodatne milijarde za širitev, bi k pogoju gospodarske rasti prispevali tudi nakupi na novo izdanih delnic. A v državi že dolga leta ni večjega podjetja, ki svojih razvojnih načrtov ne bi moglo financirati z lastnimi ali posojilnimi viri. Zaradi tega na razvojno uspešnost države kakega večjega vpliva borzni trg nima.

Bistveno bolj ključne so odločitve podjetnikov, ali bodo omenjene presežke finančnih sredstev ponovno vložili v podjetja, v širitev, v povečanje produktivnosti in posledično tudi v dvig plač v primeru dobrih rezultatov. Verjetno se strinjamo, da je to ključni pogoj za razvojni napredek države v smer razvitih držav EU.

Kaj je torej tisto, kar podjetnike spodbuja k temu in kje lahko k tem odločitvam pomembno prispeva država? Tu pa se najbrž srečamo z dejstvom, do katerega je v Sloveniji veliko zadržkov in negativnih pomislekov. Najbrž se bralec težko postavi v vlogo nekoga, ki v podjetju letno ustvarja milijon ali pet milijonov ali pa ima v nekih finančnih naložbah naložen tak denar – a vseeno.

Lahko imamo tudi zadržke do takšnega premoženja, a v državi se letno ustvarja omenjenih 14 milijard novih finančnih virov, pri katerih se lastniki (domači in tuji) odločajo, kako bi jih investirali skupaj z drugimi prostimi sredstvi. In brez vlaganja teh sredstev v razvoj, v širitev v dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, ne bo ne rasti ne višjih plač. In to ne glede na morebitno manjše premikanje davčnih stopenj. Ta se zdaj kaže kot najpomembnejši ukrep, ki ga predlagajo strankarski voditelji (večji posegi tako niso mogoči).

Kaj bo torej spodbudilo podjetnika k takšni razvojni odločitvi? »Na žalost« samo pričakovanje, da bo z naložbo sredstev ustvaril dobiček, da bo dolgoročno s takšno odločitvijo povečal svoje premoženje. Zakaj bi se sicer odločil, da, na primer, kupi nove, visoko produktivne stroje z vsemi tveganji poslovanja, če pa ima možnost, da denar naloži tudi drugače.

Tudi tako, da kupi delnice Krke in pobira visoke donose brez dela. Zapis takšnih dilem podjetnikov je skoraj bogokleten, a v sedanjem družbenem redu zadeve pač tako potekajo. Tudi v socializmu je celoten razvoj, napredek države, temeljil samo na novih vlaganjih, tudi z odrekanjem zaposlenih. A takrat je okolje to podpiralo, ker lastništvo ni imelo imena in priimka. Tudi takrat so tako kot zdaj približno tri četrtine ustvarjene presežne vrednosti namenjali za plače, četrtino pa za razvoj, za povečanje vrednosti podjetij.

Zdaj te dobičke praviloma razumemo kot kapitalski interes, kot presežke, ki si jih deli ozek krog ljudi, posebno če gre za podjetja v lasti manjšega števila ljudi (pri Krki se s tem niti veliko ne obremenjujemo, ker lastništva ne povezujemo z neko osebo, a gre za enak princip). Na žalost torej ne moremo mimo dejstva, da je vodilo razvoja države, višjih prejemkov prebivalstva, v veliki meri dobiček in povečevanje premoženja v rokah ožjega kroga ljudi.

To se bere zelo kruto, a domači podjetniki, in še manj tujci, brez teh pričakovanj ne bodo vlagali v širitev dejavnosti. In država mora podpirati takšne naložbe in ne preprodajanja delnic, če želi povečanje blaginje celotnega prebivalstva. Samo bistveno bolj produktivna strojna oprema ter nove organizacijske rešitve in inovacije omogočajo dvig dodane vrednosti, prejemkov zaposlenih ter več sredstev za skupne potrebe (zdravstvo, sociala, šolstvo, pokojnine ...).

Ključni merili za odločitev podjetnika, domačega ali tujega, da vloži sredstva v razvoj, sta pričakovan donos in povečanje premoženja.

Vloga države pri podpori naložbam

Ko iščem vzvode, kje lahko vskoči država v izpolnitev navedenih pričakovanj podjetniškega sektorja ter v podporo produktivnim vlaganjem razpoložljivih sredstev, je naprej treba poudariti, da je prvi pogoj vlaganj ocena podjetnika, da na trgu obstajajo poslovne priložnosti. Brez te ocene, povezane s pričakovanim zaslužkom, se podjetnik za začetek ali širitev poslovanja ne bo odločil. Ne glede na višino davčnih in drugih podpor; te sicer lahko nekoliko pripomorejo k odločitvi, a praviloma ne pretehtajo.

Ko so izpolnjeni ti pogoji, pa lahko vskoči država in podpre pričakovanja podjetnika, saj je tudi v njenem interesu dodatna gospodarska aktivnost, posebno če gre za poslovanje, ki obeta višjo dodano vrednost. Ta mora biti nasploh imperativ vsem vrstam državne podpore. Med te lahko po eni strani štejemo vse vidike stabilnega okolja, v katerih dela gospodarstvo, po drugi pa tudi individualne podpore posameznim projektom in podjetjem.

Pod stabilno okolje vsekakor štejemo varno državo in državo z visoko kakovostjo življenja, kar v veliki meri izpolnjujemo – le da to premalo poudarjamo kot našo prednost. Med te širše vidike lahko gotovo vključimo tudi prometni položaj države, kjer je cestno omrežje vsekakor cokla razvoja. Vlaganja v železnico so lahko pomembno dopolnilo, a zavedati se moramo, da je to drago, predvsem pa ne more nadomestiti potreb po cestnem omrežju, ki se praviloma samofinancira (uporabniki pokrivamo vsa vlaganja). Za nastope na tujih trgih je pomembna tudi prepoznavnost in umeščenost države v širše asociacije (EU), kar omogoča doseganje boljših pogojev poslovanja.

Pod stabilno okolje vključujemo tudi pogoje obdavčevanja, čeprav ga ne smemo razumeti kot prvi ali izločilni pogoj, kot se pogosto navaja. Nujna je stabilna zakonodaja brez rokohitrskih in prepogostih sprememb, zakonodaja s podobnimi pogoji kot v primerljivih državah, ne prezapletena ter s primerljivo davčno obremenitvijo vseh dohodkov. Če sprejemamo takšna izhodišča, potem lahko naprej ugotovimo, da kake večje spremembe niso niti nujne niti mogoče.

Spremeniti bi morali samo najbolj izstopajoča področja, na primer res nenavadno visoko obdavčitev najvišjih plač (dvesto odstotkov na neto prejemek!), vprašljivo močno podpiranje normiranih samostojnih podjetnikov v primerjavi z obdavčitvijo redno zaposlenih, primerljivo obremeniti kapitalske prejemke, pomanjkanje davčnih ugodnosti za manjša in zagonska podjetja ter podobno.

Vsekakor je nekaj možnosti pri obdavčitvi premoženja, a nerealna so pričakovanja, da ima to lahko kak večji vpliv na znižanje obremenitve dela. Stroške dela moramo tako ali tako spremljati kot skupni znesek, saj obdavčitve v bistvu predstavljajo plačilo zaposlenim v času, ko ne delajo. Seveda bo pri tem vsaka vlada davčne stopnje malo popravljala, a to večjega učinka na celotno sliko nima.

Potem pa pridemo do mehkejših, a mogoče še bolj ključnih kategorij poslovnega okolja. To je izobraževanje, podpiranje inovativnega okolja, podpora prenosu znanja in inovacij v komercializacijo, vse, kar je bilo argumentirano in sistematično predstavljeno v prispevku Blaginja brez razvojne dinamike Jožeta P. Damijana in Draga Babiča v Sobotni prilogi.

V celotnem sklopu stabilnega okolja v pristojnosti države moramo navesti še administrativne ovire in birokratske postopke, ki so verjetno ena največjih težav razvoja. Vsi programi predvidevajo zmanjševanje teh ovir in poenostavitve postopkov, v zadnjem času tudi z navajanjem odstotkov zmanjševanja. Slednje je seveda bolj floskula, saj nihče ne pove, kako bi merili spremembe v birokraciji – in takšne cilje je najlažje postavljati.

Tudi na tem področju si mogoče ne želimo odkrito priznati, da so te ovire in normiranost praviloma rezultat odločitve EU in Slovenije o visokih merilih varovanja okolja in ljudi ter njihovih demokratičnih pravic. Če ne posežemo v ta merila, so navedene usmeritve o zmanjšanju ovir verjetno bolj dobre želje kot realen načrt.

Če zgoraj navedene okvirne kriterije štejemo pod parametre stabilnega okolja, so drugi pogoj konkretne podpore posameznim subjektom. Na tem področju že imamo uvedene mehanizme neposredne podpore naložbam, pri čemer bi morali slediti predvsem ciljem visoke dodane vrednosti.

Eden od pomembnih prispevkov bi bilo, na primer, lahko tudi neposredno financiranje raziskovalnega kadra v podjetjih. Poleg denarja, kot je bilo izpostavljeno, so ustrezni kadri drugi pogoj uspešnosti vsakega podjetja. Država bi morala preprosto prevzeti obveznost, da ta segment ljudi določen čas neposredno plačuje, in to brez pretiranih birokratskih postopkov, mogoče še prej, kot da omogoča subvencije za vlaganja v opredmetena sredstva. Zaposlitev takšnega kadra bi podjetja dodatno stimulirala k iskanju novih rešitev in izboljšanju učinkovitosti poslovanja.

Seveda bi lahko navajali še druga področja, na katerih bi v podporo podjetniškim odločitvam svoj prispevek lahko dodala država, a navedeni nabor je mogoče med ključnimi. Ob ukrepih, pri katerih lahko pomaga država, bi na koncu vseeno še enkrat ponovili, da sta ključni merili za odločitev podjetnika, domačega ali tujega, da vloži sredstva v razvoj, pričakovan donos in povečanje premoženja.

Ta pogoj ima v Sloveniji dokaj negativno konotacijo, a brez vlaganja na desetine milijard v večjo učinkovitost podjetij, preboja ne bomo dosegli. Niti višjih plač. In o tem bi se morali bolj odkrito in brez vnaprejšnjih zavračanj pogovarjati, če želimo gospodarsko napredovati. Gospodarske razprave predvsem o različnih davčnih odpustkih, večjih učinkov ne bodo prinesle.