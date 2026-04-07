Ukrepi za gospodarstvo naj bodo pripravljeni na zalogo

Delovna skupina predstavnikov gospodarstva in ministrstva za gospodarstvo bo spremljala razvoj energetske krize, denimo glede cen energentov in surovin, težav pri dobavah in vpliva na podjetja. »Cilj je, da oblikujemo ukrepe, ki smo jih imeli že pri prejšnji krizi, da jih aktiviramo, če bo to potrebno,« je dejala glavna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.

V delovni skupini bodo poleg predstavnikov gospodarskega ministrstva in GZS tudi predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice in Trgovinske zbornice, je po današnjem sestanku z ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom dejala Vesna Nahtigal.