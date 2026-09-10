Umar izdatno izboljšal gospodarske napovedi

Umar Sloveniji letos napoveduje 3,8-odstotno gospodarsko rast, kar je 1,8-odstotne točke več, kot je napovedal spomladi. Povečanje je predvsem posledica spodbudnih gibanj v prvi polovici leta. Po oceni Umarja odstopajo izvozni podatki. Nad spomladanskimi napovedmi je tudi pričakovana rast porabe gospodinjstev, predvsem zaradi višje rasti plač.

Prav izboljšanje gospodarskih napovedi je olajšalo delo vlade pri rebalansu proračuna, ki bo obširneje predstavljen danes. V rebalansu vlada prilagaja proračun spremenjeni porabi zaradi prerazporeditve pristojnosti ministrstev. Med večjimi dodatnimi izdatki se povečujejo zlasti izdatki za obrambo. Proračunski primanjkljaj je znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Predvideni primanjkljaj je okoli sto milijonov evrov večji kot v sedanjem proračunu.

Največja sprememba, zaradi katere Umar izboljšuje oceno gospodarske rasti, so investicije, ki jih je v spomladanski napovedi zelo podcenil. Letošnja rast investicij bo okoli 9,5-odstotna, v drugem polletju pa bo rast skromnejša kot v prvem. Spomladi je Umar predvideval le 3,4-odstotno rast naložb, kaže primerjava podatkov.

Lepši tudi leti 2027 in 2028

Prihodnje leto naj bi se gospodarska rast zmanjšala na 2,5 odstotka in leta 2028 na 2,3 odstotka. Tudi to pomeni zvišanje napovedi za 0,5 odstotne točke oziroma 0,3 odstotne točke. Manjša rast v prihodnjih dveh letih v primerjavi z letošnjim dosežkom je predvsem posledica manjše rasti investicij v osnovna sredstva. Zaradi izteka načrta za okrevanje in odpornost ter tudi manjših občinskih investicij po volitvah Umar na tem področju pričakuje zmanjšanje. Zato pa pričakuje rast gospodarskih investicij zaradi zasedenosti proizvodnih kapacitet in tudi pospešek stanovanjskih investicij. Leta 2028 nato napoveduje spet nekoliko višjo rast javnih investicij zaradi večjega črpanja iz sklada za obnovo po poplavah.

Infrastrukturni projekti dvignili prvo polletje

Spomnimo, BDP Slovenije se je v drugem četrtletju letos medletno povečal za pet odstotkov. To je največja ustvarjena gospodarska rast po prvem kvartalu leta 2022, ko je Slovenija še okrevala po epidemiji in še ni občutila vpliva energetske krize zaradi ruskega napada na Ukrajino. Slovenija je v drugem četrtletju dosegla celo najvišjo medletno gospodarsko rast v EU.

Rast je bila predvsem posledica zelo aktivne investicijske dejavnosti, ki se je medletno povečala za 13,2 odstotka, enako rast je doživela že v prvem četrtletju letos.

Domača potrošnja se je v drugem četrtletju povečala za 5,9 odstotka, pri čemer se je tudi končna potrošnja države povečala za 5,9 odstotka. Izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev so se povečali za 3,4 odstotka. Izvoz je bil v drugem četrtletju 6,4 odstotka večji kot v istem obdobju lani, uvoz pa se je povečal za 8,1 odstotka.