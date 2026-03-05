Umar malo poslabšal napoved gospodarske rasti

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je nekoliko poslabšal napoved letošnje rasti slovenskega BDP. Urad za letos napoveduje dvoodstotno gospodarsko rast, kar glede na prejšnjo napoved predstavlja minimalno znižanje za 0,1 odstotne točke.

Umar je letošnjo pomladansko napoved pripravil pred napadom na Iran, zato še ne upošteva možnosti dolgotrajno povišanih cen nafte in plina ter njihove otežene dobave.

Po lanski 1,1-odstotni gospodarski rasti se bo torej rast okrepila ob postopnem okrevanju izvoznega sektorja in krepitvi zasebne potrošnje. Izvozno usmerjeni del gospodarstva bo postopno okreval ob izboljšanih obetih industrijske proizvodnje v najpomembnejših trgovinskih partnericah. Letos se bo nadaljevala rast investicijske aktivnosti, ki bo še naprej temeljila predvsem na javnih investicijah, tudi rast zasebne potrošnje se bo okrepila.

Letos bo inflacija (2,6-odstotna konec leta, 2,5-odstotna povprečna) podobna lanski, še naprej pričakujejo nadpovprečno rast cen storitev in hrane. V naslednjih letih se bo inflacija ob odsotnosti šokov postopoma zniževala proti dvema odstotkoma.

Uresničitev pomladanske napovedi spremljajo velika negativna tveganja v mednarodnem okolju, zlasti v povezavi z geopolitičnimi konflikti na Bližnjem vzhodu in njihovo zaostritvijo ter morebitno dolgotrajnostjo. Veliko tveganje ostaja tudi morebitno povečevanje trgovinskih ovir in vztrajanje globalne trgovinske negotovosti.

Spomnimo, prejšnji teden je Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) Sloveniji izboljšala oceno gospodarske rasti za letos, in sicer je napoved dvignila iz dveh odstotkov na 2,2-odstotno rast BDP.



