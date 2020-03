Umar močno sklestil napoved gospodarske rasti, prihaja recesija

Ljubljana - Umar je zaradi zaostrovanja epidemije napovedi koronavirusa znižal letošnjo napoved gospodarske rasti na raven med minus šest in minus osem odstotki.



Globina padca BDP bo ključno odvisna od nadaljnjega poteka širjenja epidemije koronavirusa, njenega trajanja ter (sprejetih in bodočih) ukrepov. Če pa bo zastrovanje gospodarske rasti trajalo dlje, kar je bolj verjeten scenarij, pa bodo vplivi večji in daljnosežnejši.



Umar je sicer pred manj kot dvema tednoma v pomladanski napovedi objavil, da bi bila lahko gospodarska rast letos 1,5-odstotna, ob tem pa opozoril na veliko negotovost in veliko verjetnost, da napoved ob zaostritvi razmer, povezanih s širjenjem koronavirusa, poslabša.



V času od objave napovedi, v manj kot v dveh tednih, so se razmere močno spremenile, so izpostavili v Umarju. Razmah epidemije v sosednji Italiji in širjenje koronavirusa v preostale evropske države pa sta že do sredine marca zahtevala nujne in obsežne ukrepe za zaščito zdravja in ljudi v Sloveniji ter večini evropskih držav, ki močno vplivajo na gospodarsko aktivnost, so dodali.