Umar napoveduje 7,6-odstotni upad BDP, za 2021 pa 4,5-odstotno rast

Ljubljana - Bruto domači proizvod v Sloveniji naj bi letos upadel za 7,6 odstotka, prihodnje leto pa naj bi porasel za 4,5 odstotka, predpostavljajo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v poletni napovedi gospodarskih gibanj, s katero se je danes seznanila vlada. Spomnimo, na Umarju so maja v svoji zadnji t. i. Covid-19 napovedi za letos predvideli 8,1-odstoten padec BDP, za prihodnje leto pa 3,5-odstotno rast.



Nova napoved Umarja bo tudi podlaga za pripravo septembrskega rebalansa letošnjega državnega proračuna.

IMF letos pričakuje več kot 10-odstoten padec BDP v evrskem območju

Mednarodni denarni sklad (IMF) pričakuje resne gospodarske posledice epidemije in ukrepov za njeno zajezitev. Danes je za celotno svetovno gospodarstvo za letos napovedal kar 4,9-odstoten padec BDP, ki naj bi mu prihodnje leto sledila 5,4-odstotna rast. Ob tem naj bi se obseg svetovne trgovine letos skrćil za skoraj 12 odstotkov, še napoveduje IMF.



Še posebej naj bi se skrčil BDP v razvitih državah: BDP v evrskem območju naj bi se znižal za 10,2 odstotka, v Nemčiji za 7,8 , v Italiji in Španiji za 12,8, v ZDA pa za osem odstotkov. In še Azija: kitajski BDP naj bi se projekcijah IMF letos povečal za pičel odstotek, v prejšnja leta zelo hitro rastoči Indiji pa naj bi upadel za 4,5 odstotka. IMF opozarja, da bodo posledice epidemije najbolj prizadele revne in gospodinjstva z nižjimi dohodki po svetu.