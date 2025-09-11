Umar občutno znižal napoved letošnje gospodarske rasti na 0,8 odstotka

Urad za makroekonomske analize je občutno znižal napoved letošnje gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi se letos zvišal za 0,8 odstotka BDP. »Glavni razlog za to je upad aktivnosti v izvoznem sektorju, zlasti v prvi polovici leta, kar povezujemo z relativno močno izpostavljenostjo težavam v evropski industriji,« je povedala Alenka Kajzer, vršilka dolžnosti direktorja Umarja. Gospodarske razmere v drugi polovici leta so se izboljšale, opaznega okrevanja pa še ne bo.

Letos rast BDP se bo tako upočasnila z lanskih 1,7 odstotka in bo občutno nižja od pomladanskih pričakovanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki so bila pri 2,1 odstotka. Jesenska napoved bo podlaga za pripravo proračunskih dokumentov, pri čemer nižja napovedana gospodarska rast načeloma pomeni manjše davčne prihodnke za državno blagajno. V prihodnjih dveh letih se bo rast po napovedih urada okrepila na dobra dva odstotka.

Inflacija bo letos po napovedih ob koncu leta 2,9 odstotka in bo predvsem zaradi višjih cen hrane nekoliko višja kot lani, v prihodnjih dveh letih se bo predvidoma znižala proti 2,3 odstotkom.

Šibka prva polovica leta

Slovenska gospodarska rast je v prvi polovici leta stagnirala v primerjavi z lanskim letom, rast pa je zaviral predvsem izvoz, je povedala Maja Bednaš z Umarja. Na tem ob nekoliko višji rasti tujega povpraševanja pričakujejo delno okrevanje v izvoznem delu gospodarstva v drugi polovici leta. K temu med drugim nakazuje indeks nabavnih menedžerjev PMI, ki v tretjem četrtletju kaže na rast aktivnosti predvsem predelovalnih dejavnosti, ker je za naše izvoznike zelo pomembno. Po trgovinskih sporazumih med ZDA in nekaterimi državami pa se je znižala negotovost - ta je denimo pomembna za investicije podjetij -, a je zgodovinsko še vedno precej visoka.

»Gospodarsko rast bo letos tako poganjala domača potrošnja, najbolj trošenje gospodinjstev, podprto z visoko ravnjo zaposlenosti in pospešeno rastjo plač,« pojasnjujejo na Umarju.

Po lanski stagnaciji letos pričakujejo šibko rast investicij v osnovna sredstva, povečale se bodo gradbene investicije, ob visoki izkoriščenosti zmogljivosti v predelovalnih dejavnostih pa tudi investicije v proizvodnji. Državne gradbene investicije so na rekordnih ravneh, zmanjšale pa so se zasebne investicije. Tudi v stanovanja, kjer se sicer javna gradnja stanovanj povečuje, zmanjšuje pa se zasebna.

Ob tem gospodarski rasti še naprej grozijo številna, predvsem mednarodna tveganja. Maja Bendaš je izpostavila morebitno zaostrovanje trgovinskih napetosti in povečanje negotovosti, poslabšanje zaupanja na finančnih trgih zaradi višjega primanjkljaja ter geopolitična tveganja. V domačem okolju so tveganja povezana predvsem z zmogljivostmi za izvedbo večjih investicijskih projektov – denimo pri kadrih, projektiranju in umeščanju v prostor – in s povečevanjem stroškov dela.

Nemčija v strukturnih težavah

Največji slovenski izvozni trg Nemčija je v recesiji tretje leto, kar torej občutijo tudi slovenski izvozniki. Pri tem skrbi, da ima največje evropsko gospodarstvo globlje, strukturne težave, ne le ciklično ohlajanje gospodarstva. Znane so težave avtomobilske industrije, ki na področju e-mobilnosti zaostaja za kitajskimi konkurenti.

»V Nemčiji so naredili kar nekaj napak,« opozarja direktor Rika Janez Škrabec in omenja neposrečen energetski prehod, zaradi česar je cena energije v Nemčiji visoka in njihova industrija ni več konkurenčna. »Eden od velikih vzrokov za prenizko produktivnost v Nemčiji in Evropi je, da velik delež ljudi dela od doma. V Nemčiji kar četrtina. V Nemčiji ne vidim luči na koncu tunela, medtem ko se bomo znali v Sloveniji hitreje prilagoditi kot Nemci.« Sogovornik v Sloveniji priložnosti vidi denimo v nišnih globalnih šampionih, kot je denimo proizvajalec igralnih avtomatov Interblock ali pa proizvajalci lesenih hiš. »Opažamo, da lahko izpodrivamo tudi nekatere ugledne velike nemške konkurente - ker smo bolj odzivni, bolj delavni, fleksibilni in bolj se prilagajamo kupcu.«

Težave nemške avtomobilske industrije občutijo tudi v Domelu. Za družbo iz Železnikov avtomobilska industrija pomeni četrtino prometa, če bi se elektromobilnost odvijala po prvotnih pričakovanjih, pa bi predstavljala tretjino prihodkov, je povedal predsednik uprave Domela Matjaž Čemažar. »Poslovni model za avtomobilske projekte smo spremenili tako, da gremo le v projekte, kjer kupec investira tudi v opremo. S tem smo tveganja prenesli na kupca. Posledično dobivamo zelo nišne projekte, denimo za športne avtomobile, ne pa velikoserijske.«

Čemažar opaža, da so v finančne izzive zašla zelo močna nemška podjetja, kot so Stihl, Bosch in Kärcher: »Pri vseh opažam krčenje programov in varčevanje. Še pred letom ali dvema so poudarjali pomembnost alternativnih evropskih verig, v zadnjem času pa je pomembna le še cena. To nas na dolgi rok skrbi in temu se bomo morali prilagoditi.«