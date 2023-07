Umetna inteligenca je najboljši finančni analitik

V nadaljevanju preberite:

V časih, ko se poslovni svet navdušuje nad sposobnostmi umetne inteligence, te ne more ignorirati niti finančna industrija.

Vlagatelji zato mrzlično iščejo nove načine uporabe tehnologije umetne inteligence v naložbah, da bi postali boljši vlagatelji in izboljšali svoje donose. Vsak mesec se zato na trgu pojavi kakšna nova aplikacija za generativno umetno inteligenco, katere raba je osredotočena na finančne naložbe. Na tem področju namreč tehnologija že sicer lahko (za)blesti, saj zagotavlja neprimerljivo natančnost in učinkovitost pri ustvarjanju rezultatov. Tehnike umetne inteligence se vse bolj uporabljajo pri upravljanju premoženja in nakupno-prodajnih dejavnostih na finančnih trgih pa tudi v svetu kriptovalut. Modeli strojnega učenja so sposobni prepoznati signale in zajeti osnovne odnose v velikih podatkovnih nizih, zaradi česar so idealni za razporejanje sredstev in izbiro delnic/kriptokovancev. Z zmožnostjo učenja iz vhodnih podatkov se lahko algoritmi dinamično razvijejo v računalniško programirane algoritme, ki lahko prepoznajo prave priložnosti in celo izvedejo »posle« (nakupe in prodaje delnic ali kriptokovancev) brez posredovanja uporabnika, avtomatizirano glede na nastavitve/omejitve.