Umetna inteligenca lahko pomaga pri proizvodnji čistejše energije

Ko se z avtomobilom BYD seal pripeljete do ozelenelega vhoda v manjši stanovanjski blok v Walthamstowu vzhodno od Londona, vas najprej preseneti tišina. Elegantna kitajska limuzina je povsem električna, zato ni slišati mehanskega ropotanja ali stokanja izpušnega sistema, tako pa je tudi v notranjosti teh nenavadnih domov. Močno izolirane enote se napajajo s sončnimi celicami, ogrevajo z električnimi toplotnimi črpalkami in so opremljene s sodobnimi digitalnimi napravami, katerih delovanje na daljavo spremljajo pametni električni števci. Če vprašate lastnika, kako deluje njegova toplotna črpalka, vam odgovori, da nima pojma in ga tudi ne zanima. »Nič računov pomeni nič stroškov,« reče s širokim nasmehom.