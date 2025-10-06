Dvomljivo gospodarstvo podatkovnih centrov

V nadaljevanju preberite:

To pomlad je McKinsey objavil izredno optimistično napoved kapitalskih vlaganj v čipe, podatkovne centre in energijo za proizvodnjo umetne inteligence (UI): 5,2 bilijona (tisoč milijard) dolarjev po svetu v prihodnjih petih letih. Manj kot šest mesecev pozneje pa svetovalno podjetje že razmišlja o zvišanju te ocene. Napovedi v ZDA kažejo, da vlaganja v infrastrukturo za generativno UI dosegajo vrhunec.

Takšni izdatki še poudarjajo osupljive pogodbe za podatkovne centre, ki so jih razkrila podjetja, kot so OpenAI, Nvidia in Oracle, in so namenjeni povečanju računske moči, o kateri akterji menijo, da je potrebna za oskrbo generativne UI. Toda povpraševanje – predvsem takšno, ki prinaša prihodke – še ne dohiteva navdušenja.

Čeprav se uporaba klepetalnikov med potrošniki vse hitreje širi, je McKinsey ugotovil, da je stopnja uspešnosti pilotnih projektov UI v podjetjih, ki jih je pregledal, manj kot 15-odstotna, pravi Pankaj Sachdeva, partner v podjetju. Napoveduje obdobje »neravnovesja« med ponudbo in povpraševanjem, ki bo morda trajalo več let.