Umetna inteligenca poganja tečaje, a velja biti previden

Družba Raiffeisen Capital Management (RCM) namerava razširiti ponudbo svojih skladov v Sloveniji, pri čemer računa zlasti na trajnostne naložbe, v ospredje pa postavlja tudi visoke tehnologije in umetno inteligenco. Prav slednja igra čedalje pomembnejšo vlogo in vpliva na skoraj vse megatrende, pa naj gre za tehnologijo, demografijo, zdravje ali trajnost, je na digitalni novinarski konferenci povedal Günther Schmitt, vodja oddelka delnice in razviti trgi v RCM. Pri tem je v zadnjem letu tudi močno vplivala na porast delniških tečajev tehnoloških družb, podobno kot sta jih nekoč poganjali elektrifikacija ali pa internet,

Vrednost delnic t. i. »veličastnih sedem« (Amazon, Apple, Nvidia, Google, Meta itd.) se je od začetka 2023 skoraj podvojila, medtem ko so drugi tečaji v povprečju zrasli za 22 odstotkov. Pet največjih delnic predstavlja kar 25 odstotkov tržne kapitalizacije indeksa S&P 500, kar je nov rekord. Po oceni RCM bi se lahko hitra rast tečajev teh delnic v prihodnje nekoliko upočasnila, še vedno pa je kar nekaj razlogov za borzni optimizem. Gospodarske razmere so boljše od pričakovanj in na obzorju ni recesije, umetna inteligenca ostaja dejavnik delniške rasti, tudi na razvijajočih se trgih. Pričakovati je tudi ugoden vpliv prihajajočih predsedniških volitev v ZDA, saj si vsi predsedniki želijo, da je gospodarstvo v dobrem stanju, ocenjuje Schmitt.

Ob tem, ko umetna inteligenca prinaša obetavne naložbe, pa je do nje primerno kritičen pristop – zlasti z vidika trajnostno usmerjenega vlagatelja. Dialog s podjetji je v povezavi z umetno inteligenco bistvenega pomena, ocenjuje Schmitt. Občutljive teme, kot so varstvo podatkov, diskriminacija ali vprašanja odgovornosti, je mogoče obravnavati proaktivno in zahtevati izboljšave. Državna ureditev je vsekakor dobrodošla, saj ustvarja tudi standarde na področju etike.

Finančna industrija ima zdaj izjemno pomembno vlogo pri doseganju pariških podnebnih ciljev. Kar zadeva trajnostni pristop in podnebno nevtralnost, so v RCM opredelili sedem tem za prihodnost. To so energetika, infrastruktura, krožno gospodarstvo, mobilnost, tehnologija, surovine ter prehrana, zdravje in dobro počutje.