Tistim, ki so svarili pred balonom umetne inteligence, se je dogajanje zdelo strašljivo podobno poku – indeks tehnoloških delnic Nasdaq, ki vključuje največja podjetja s tega področja, je 20. novembra v enem dnevu izgubil več kot pet odstotkov vrednosti. To se je zgodilo že drugič v dobrih dveh tednih in šele devetič v zadnjem desetletju.

Indeks je zdaj za petino nižji od vrha, ki ga je dosegel 6. oktobra. Ameriška podjetja za proizvodnjo čipov, ki omogočajo računsko moč, potrebno za revolucijo umetne inteligence, so doživela najslabši teden od najhujšega obdobja zadnjega velikega zloma tehnoloških delnic leta 2001.

Največje med njimi, Nvidia, je v dobrem mesecu izgubilo že skoraj polovico vrednosti, s čimer se je njegova tržna kapitalizacija zmanjšala za 2,7 bilijona (tisoč milijard) dolarjev, kar je skoraj toliko, kot znaša vrednost celotnega britanskega indeksa FTSE 100. Anthropic, vodilni svetovni laboratorij za umetno inteligenco, ki je 19. novembra izvedel rekordno prvo javno ponudbo delnic, je izgubil velik del rasti tečaja, ki jo je dosegel po vstopu na borzo.

Tehnološki sektor s seboj navzdol vleče tudi širše delniške trge. Indeks S&P 500, ki spremlja tečaje delnic največjih ameriških podjetij, je od nedavnega rekorda padel za več kot 10 odstotkov. Še večje izgube sta imela tokijski indeks Nikkei 225 in hongkonški Hang Seng. Prizaneseno ni bilo niti Evropi, ki pravzaprav nima omembe vrednih delnic podjetij s področja umetne inteligence: njen vodilni indeks STOXX 600 je v zadnjem tednu z rekordne ravni strmoglavil za šest odstotkov.

Nič bolje ni šlo bitcoinu (s katerim se pogosto trguje podobno kot s tehnološkimi delnicami) in zlatu (s katerim se običajno ne trguje tako). Zrasle so le naložbe, ki veljajo za resnično varne, denimo državne obveznice. Vprašanje zdaj je, kaj je sprožilo razprodajo in, še pomembneje, kaj to napoveduje.

Vzroki so nejasni

Kot velja za večino tovrstnih nenadnih izbruhov panike na trgih, so neposredni vzroki tudi tokrat nejasni. Verjetno ni šlo za to, da bi vlagatelji umikali denar iz obstoječih naložb, da bi kupili delnice Anthropica (saj je tudi njihov tečaj tistega dne strmo upadel). Prav tako ni šlo zgolj za Nvidio, ki je zaradi škandala, povezanega s spolnostjo in vohunjenjem, nedavno (začasno) izgubila svojega legendarnega izvršnega direktorja, a je 17. novembra objavila četrtletne rezultate in napovedi prodaje, ki so močno presegle že tako optimistična pričakovanja analitikov.

In zagotovo ni bila razlog najnovejša grožnja Donalda Trumpa, podana pred koncem tedna, da bo tehnološkim podjetjem, ki v tujini gradijo podatkovne centre, naložil »ogromen davek«. Trgovci so se takšne grožnje že naučili preslišati.

Globlji razlogi za slabljenje trgov so nasprotno povsem jasni. Trgi se končno resno sprašujejo, kdo bo od umetne inteligence sploh služil – če sploh kdo.

Tik preden se je razpoloženje na trgih v začetku oktobra začelo obračati, je Torsten Slok iz podjetja Apollo, velikana na področju zasebnih kapitalskih trgov, napovedal, da se bo letni denarni tok iz poslovanja ponudnikov umetne inteligence v tehnološkem sektorju med letoma 2025 in 2028 podvojil ter dosegel približno 2,4 bilijona dolarjev.

Kaže na vse manjše zaupanje v sposobnost podjetij s področja umetne inteligence, da bi v bolj oddaljeni prihodnosti ustvarjala velikanske dobičke. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Toda analitiki, ki spremljajo kupce umetne inteligence po vseh drugih panogah, pričakujejo precej skromnejšo rast. Iz tega je mogoče sklepati, da si gospodarstvo zunaj tehnološkega sektorja ne obeta velikega porasta produktivnosti, ki bi upravičil obsežne izdatke za delnice podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. Kot povzema Slok: »Ali bodo stranke tehnoloških podjetij ustvarile precej več denarja, kot pričakujejo njihovi analitiki, ali pa so napovedi denarnih tokov tehnoloških podjetij preveč optimistične.«

Zlom na trgih kaže, da se vlagateljem nenadoma zdi verjetnejši Slokov drugi scenarij. Pred letom dni so vrednost indeksa Nasdaq ocenjevali na več kot 30-kratnik dobičkov podjetij, ki ga sestavljajo, v naslednjih 12 mesecih. Zdaj je to razmerje prvič od začetka leta 2022 padlo pod 20. Za proizvajalce čipov se je to razmerje s skoraj 35 pred dobrim letom zmanjšalo na 10. Delnice podjetja Nvidia se trgujejo pod 9, kar je komaj kaj več od srednje velike regionalne banke in proizvajalca plastike. To kaže na vse manjše zaupanje v sposobnost podjetij s področja umetne inteligence, da bi v bolj oddaljeni prihodnosti ustvarjala velikanske dobičke.

Tečaji delnic bi lahko še naprej padali. Čeprav se indeksa Nasdaq in S&P 500 zdita poceni, če upoštevamo njuna napovedna razmerja med ceno in dobičkom – ki sta za petino oziroma šestino nižja od desetletnega povprečja –, sta po ciklično prilagojenem kazalniku še vedno draga. Ta pri indeksu S&P 500 upošteva dobičke v preteklem desetletju, da izravna nihanja rezultatov, in je med majem in oktobrom v povprečju znašal nekaj več kot 40.

Tako visoko je bil doslej le še enkrat, na vrhuncu internetnega balona leta 1999, in se mu je približal konec leta 2021, sredi bikovskega trga po pandemiji. V obeh primerih je sledil strm padec indeksa, nazadnje za skoraj polovico oziroma petino vrednosti. Sedanji 10-odstotni padec se v primerjavi s tem še vedno zdi majhen.

Zagovorniki umetne inteligence se oklepajo možnosti, da se bo uresničil prvi Slokov scenarij. To se lahko zgodi. Morgan Stanley ugotavlja, da poskuša vse več podjetij izmeriti donosnost svojih naložb v umetno inteligenco in, kar je še pomembnejše, da se jim te naložbe obrestujejo. Pričakuje se, da se bodo operativne dobičkovne marže podjetij, ki jih ta investicijska banka uvršča med »uporabnike umetne inteligence«, letos v primerjavi z lani povečale za 4,6 odstotne točke, leta 2027 pa še za približno 1,5 odstotne točke. V obeh letih bo rast večja kot pri celotnem indeksu S&P 500. Podjetja, ki zaostajajo, bodo to sčasoma morda opazila in poskušala nadoknaditi zamujeno.

Umetna inteligenca bi tako postala nova oblika trženja. Toda prav prodaja oglasov je Alphabet, Meto in druga podjetja spremenila v najbolj dobičkonosna podjetja v zgodovini ter ustvarila ogromno potrošniškega presežka. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

UI kot nova oblika trženja

Tako se nakazuje tretji mogoč scenarij, ki bi lahko razrešil Slokovo protislovje. Podjetja s področja umetne inteligence bi lahko drugim podjetjem prodajala bilijone žetonov, saj si ta ne morejo privoščiti, da bi pri njihovi uporabi varčevala, če nočejo tvegati, da jih bodo tekmeci iz iste panoge, ki so se bolj zagnano lotili uvajanja umetne inteligence, prehiteli.

Tik preden se je razpoloženje na trgih v začetku oktobra začelo obračati, je Torsten Slok iz podjetja Apollo, velikana na področju zasebnih kapitalskih trgov, napovedal, da se bo letni denarni tok iz poslovanja ponudnikov umetne inteligence v tehnološkem sektorju med letoma 2025 in 2028 podvojil ter dosegel približno 2,4 bilijona dolarjev.

V takšni oboroževalni tekmi bi kupci plačevali vse več, da bi ohranili dobičkovne marže, ne pa jih povečali. Umetna inteligenca bi tako postala nova oblika trženja. Toda prav prodaja oglasov je Alphabet, Meto in druga podjetja spremenila v najbolj dobičkonosna podjetja v zgodovini ter ustvarila ogromno potrošniškega presežka.

Svet, v katerem bi ponudniki umetne inteligence služili ogromno denarja, podjetja, ki jo uporabljajo, ne bi zaslužila nič manj kot zdaj, potrošniki pa ne bi porabili nič več, a bi dobivali boljše izdelke: to ne bi bil slab razplet. Vsekakor bi bil boljši od zloma borznih trgov.

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