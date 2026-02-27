Umetna inteligenca (še) ne prinaša razcveta produktivnosti

Vpliv umetne inteligence na proizvodnjo nima bistvenega vpliva.

Tovarne so postale le nekoliko učinkovitejše, ko so parne stroje zamenjali električni motorji – prava revolucija je prišla šele desetletja pozneje, ko so proizvodne prostore preuredili tako, da bi kar najbolje izkoristili električno energijo. FOTO: David Ryder/Reuters

Umetna inteligenca napreduje z osupljivo hitrostjo. Najnovejši modeli zdaj zmorejo opraviti zapletene, večurne naloge z malo človeškega nadzora. Ta mesec je eden od modelov OpenAI pomagal izpeljati nov rezultat v teoretični fiziki. Nič čudnega, da je sestavek z naslovom Dogaja se nekaj velikega postal pravi spletni hit. Toda ali se nekaj velikega dogaja tudi v gospodarstvu? Scott Bessent, ameriški finančni minister, je lani napovedal, da bo umetna inteligenca kmalu prinesla opazne izboljšave produktivnosti. Kevin Warsh, kandidat predsednika Donalda Trumpa za vodenje centralne banke Federal Reserve, računa na razcvet produktivnosti, ki ga bo poganjala umetna inteligenca, da bo pomagal ukrotiti inflacijo. Makroekonomski podatki za ZDA na prvi pogled kažejo, da imata Bessent in Warsh prav. ...