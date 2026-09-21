Umetna inteligenca se že zelo uspešno uporablja v svetovni logistiki

Miha Bogataj, direktor Jungheinricha Slovenija: Kombinacija inovativne tehnologije, okalne podpore in strokovnega znanja je tista, ki ustvarja največjo dodano vrednost za naše kupce.

Prevzeli ste vodenje Jungheinricha Slovenija. Kaj bo pod vašim vodstvom drugače in katere cilje ste si postavili za prvi dve leti?

Funkcijo sem prevzel tik pred letnimi dopusti, zato v prvih dveh mesecih sprememb ni bilo. V jeseni se bom ukvarjal predvsem s svojim timom, ker trg zahteva zelo povezano in agilno ekipo. V ospredju bodo sodelavci. Temelj vsega pa bo še tesnejše povezovanje med oddelki, izboljšanje komunikacije in razumevanja odgovornosti, in sicer z namenom, da strankam dostavimo najboljšo uporabniško izkušnjo, in z željo, da te z nami sodelujejo dolgoročno. Poleg organizacijske nadgradnje bo poudarek tudi na razumevanju trga in sledenju spremembam pri zahtevah kupcev ter ponudbi na trgu. Vstop nizkocenovnih azijskih ponudnikov odpira nove nakupovalne kanale in prakse, zahteva velike spremembe pri proučevanju povpraševanja na trgu, zato bo nujno treba dobro razmisliti in za nove trende najti komplementarne rešitve. To bo zahtevalo spremembe v načinu razmišljanja in nastopa na trgu.

Kako ocenjujete kondicijo slovenskega gospodarstva in predvsem industrije? Ali podjetja povečujejo investicije v logistiko in skladišča?

Stanje v gospodarstvu je letos v povprečju stabilno z rahlo rastjo, a obstajajo industrije, v katerih je mogoče zaznati vsaj zelo veliko previdnost pri investicijah, v določenih industrijah, na primer kemični in avtomobilski, pa celo krčenje. V nekaterih panogah je na trgu mogoče zaznati nadpovprečno veliko intralogističnih projektov, še posebno izstopa farmacija. Na področju intralogistične opreme trendi prve polovice leta nakazujejo velikost trga na ravni lanskega, tako po številu naročenih viličarjev kot po izvajanju gradenj skladiščnih kapacitet.

Slovenska podjetja se srečujejo z visokimi stroški dela in pomanjkanjem zaposlenih. Je avtomatizacija skladišč zdaj že nujnost in ni več zgolj konkurenčna prednost?

Avtomatizacija, kot že nekaj let zapored, ostaja osrednja razvojna točka vseh skladišč. Če je logistični proces sestavljen iz osnovnih korakov, ki se jih lahko uspešno opravi avtomatsko, ostane le še odločitev na podlagi študije izvedljivosti glede povračilne dobe investicije. Velikokrat pa uvedba avtomatiziranih procesov zahteva konkretno spremembo procesa, ki lahko vključuje tudi dobavitelje, to pa ponavadi predstavlja večji izziv in predvsem daljšo dobo izvedbe. Pri novogradnjah se v vsakem primeru skoraj praviloma upošteva vsaj določeno stopnjo avtomatizacije. Na primer, če se pri gradnji uporabi ročno vodene ozkoregalne sistemske viličarje za kompaktna skladišča, se predvidi tudi vse potrebno, da je te stroje v prihodnosti mogoče brez večjih posegov lahko popolnoma avtomatizirati brez menjave bistvenih komponent, le z nadgradnjami.

Kako hitro se bodo po vašem mnenju slovenska skladišča avtomatizirala? Ali bo čez deset let v njih še večina viličarjev, ki jih bo upravljal človek?

Prepričan sem, da je Jungheinrich na poti tehnološkega razvoja z avtomatizacijo in uporabo umetne inteligence eden najzanesljivejših partnerjev, pravi Miha Bogataj. FOTO: Tadej Majhenič

Posebnost slovenskih skladišč je, da skladišča, ki neposredno preskrbujejo industrijske linije, izvirajo iz objektov, skladiščne lokacije so velikokrat razdrobljene, na več lokacijah, nekateri procesi med posameznimi fazami potekajo še vedno ročno, transportne poti so zelo ozke in precej obremenjene, nemalokrat so tudi talne površine neustrezne ali pa se pojavi celo potreba po zunanjem transportu iz ene hale v drugo. Vsi ti vidiki avtomatizacijo vsaj otežijo in podražijo, če ne celo onemogočijo (glede na sedanje stanje tehnike). Tako bo tudi v prihodnje veliko proizvodnih skladišč ostalo v ročnem upravljanju, če se investitorji ne bodo odločili za popolno prenovo intralogističnih procesov, ki poleg investicije v avtomatizacijo v takem primeru zahtevajo tudi investicije v spremembe proizvodnih procesov. Veliko ponudnikov logističnih storitev svoje rešitve skladiščenja vse bolj specializira, kar jim omogoča, da za določene skladiščne operacije lahko dosegajo visoko stopnjo avtomatizacije.

Umetna inteligenca prodira tudi v logistiko. Kje bo njen vpliv največji – pri upravljanju skladišč, napovedovanju potreb, optimizaciji poti ali pri samih vozilih?

Umetna inteligenca se že zelo uspešno uporablja v svetovni logistiki, predvsem pri optimizaciji transportnih poti. V Jungheinrichu že več let umetno inteligenco uporabljamo pri avtonomnih viličarjih, ki ne uporabljajo predterminiranih transportnih poti, ampak so se s sprotnim učenjem zmožni v realnem času prilagajati prostoru in uspešno opravljati svoje poslanstvo, kljub vedno novim oviram na poti in kljub prisotnosti ljudi. S tem dosežemo, da v avtomatskem procesu kar se da izničimo človeški dejavnik, ki je v klasičnih determinističnih sistemih nemalokrat glavni razlog za zastoje. Umetna inteligenca bo pomembno vplivala na vsa navedena področja, vendar menim, da bo največjo dodano vrednost ustvarila pri upravljanju skladišč in napovedovanju potreb. Podjetja ustvarjajo ogromne količine podatkov, vendar jih pogosto ne izkoriščajo optimalno. Sodobna analitična orodja omogočajo, da iz teh podatkov pridobimo konkretne predloge za izboljšanje produktivnosti, učinkovitejše upravljanje zalog, načrtovanje delovne sile in zniževanje stroškov. Na področju vozil in robotizacije bo umetna inteligenca pripomogla predvsem k večji avtonomnosti in varnosti delovanja. Prihodnost vidimo v inteligentnih sistemih, v katerih bodo programska oprema, avtomatizirana skladiščna oprema, mobilni roboti in zaposleni delovali kot povezana celota.

Na evropskem trgu je vse več kitajskih proizvajalcev, ki konkurirajo predvsem s ceno. Kako lahko evropski proizvajalci, kot je Jungheinrich, dolgoročno tekmujejo z njimi?

Neposredno konkuriranje z nizkocenovnimi produkti je za proizvajalca premium blagovne znamke, kot je Jungheinrich, poseben izziv. Obstajajo pa možnosti povezovanja, tako je tudi Jungheinrich pred enim letom uvedel novo blagovno znamko tako imenovani AntOn by Jungheinrich, s katero lahko strankam, za katere niso najpomembnejše robustnost, vzdržljivost in natančnost stroja, ponudimo cenejši stroj, ki uspešno izvaja osnovne funkcije. Zaradi preproste tehnologije je tudi vzdrževanje bolj preprosto. Za take stroje zato zagotavljamo spletna izobraževanja za vzdrževanje po principu naredi si sam.

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Cena je pomemben dejavnik, vendar nikakor ni edino merilo pri investicijah v intralogistiko. Naši kupci od nas pričakujejo visoko razpoložljivost opreme, zanesljiv servis, dolgoročno podporo, skladnost z evropskimi standardi ter tehnološke inovacije. Evropski proizvajalci imamo prednost predvsem v kakovosti, varnosti in celovitih rešitvah, ki so lokalno podprte. Jungheinrich ne prodaja zgolj viličarjev, ampak celoten ekosistem storitev, od svetovanja in projektiranja do servisiranja, digitalnih rešitev in avtomatizacije. Ko podjetje ocenjuje celotne stroške lastništva skozi daljše obdobje, postanejo zanesljivost, energetska učinkovitost in podpora pogosto pomembnejše od začetne nakupne cene. Verjamem, da bo evropska industrija dolgoročno uspešna predvsem z inovacijami, trajnostjo in tesnim sodelovanjem s kupci pri reševanju njihovih poslovnih izzivov.

Kje vidite največji potencial za rast podjetja v Sloveniji – pri klasičnih viličarjih, servisiranju, avtomatizaciji, robotiki ali programski opremi?

Največji potencial vidimo na področju avtomatizacije, robotike in programske opreme. Slovenska podjetja imajo težave zaradi pomanjkanja delovne sile, pritiska na stroške in pri spodbujanju produktivnosti. Avtomatizirane skladiščne rešitve zato niso več namenjene le največjim podjetjem, ampak postajajo zanimive tudi za srednje velika podjetja. V zadnjih letih opažamo izrazito rast povpraševanja po avtonomnih mobilnih robotih, avtomatskih skladiščih in sistemih za digitalno upravljanje materialnih tokov. Hkrati ostajata kakovostna in visoko odzivna servisna dejavnost ter dolgoročna podpora kupcem ključni področji, saj želijo podjetja dolgoročno zagotavljati nemoteno delovanje svojih logističnih procesov.

Če pogledate pet let v prihodnost: kako bo videti povprečno slovensko skladišče in kaj bo takrat največja konkurenčna prednost slovenskih podjetij?

Mislim, da moramo biti pri napovedih realni. Pet let je v logistiki relativno kratko obdobje, še posebno na področju avtomatizacije. Projekti avtomatiziranih skladišč pogosto trajajo več let od prvih analiz do polnega zagona, poleg tega veliko podjetij še nima vzpostavljenih procesov in podatkovnih temeljev, ki so nujni za uspešno avtomatizacijo. Zato v prihodnjih petih letih ne pričakujem dramatične avtomatizacije vseh slovenskih skladišč. Večina največjih sprememb se bo zgodila na področju digitalizacije. Podjetja bodo vse bolj uporabljala napredne skladiščne informacijske sisteme, rešitve za sledljivost materiala v realnem času, podatkovno analitiko ter digitalna orodja za podporo odločanju. To bo omogočilo večjo preglednost poslovanja, boljši nadzor nad zalogami in učinkovitejše upravljanje virov.

Avtomatizacija bo seveda rasla, vendar predvsem tam, kjer bodo poslovni primeri jasno upravičeni zaradi pomanjkanja delovne sile, visokih pretokov blaga ali potrebe po večji zanesljivosti procesov. Velik del podjetij bo v prihodnjih letih šele gradil digitalne temelje, ki bodo pozneje omogočili uspešno in ekonomsko upravičeno avtomatizacijo. Največja konkurenčna prednost slovenskih podjetij zato ne bo zgolj tehnologija sama po sebi, ampak sposobnost učinkovite uporabe podatkov, optimizacije procesov in zniževanja skupnih stroškov poslovanja, prav tako seveda tudi hitrega prilagajanja spremembam. Podjetja, ki bodo pravočasno digitalizirala svoje procese, standardizirala podatke ter razvijala kompetence zaposlenih, bodo tudi najbolje pripravljena na naslednjo fazo razvoja logistike, ki bo v prihodnjem desetletju prinesla še več avtomatizacije in zahtevala uporabo umetne inteligence.

Prepričan sem, da je Jungheinrich na tej poti eden najzanesljivejših partnerjev. Naše rešitve se nenehno tehnološko razvijajo in sledijo najnovejšim trendom na področju intralogistike, hkrati pa imamo ekipo kompetentnih strokovnjakov z bogatim znanjem in izkušnjami. Strankam ne zagotavljamo le opreme, temveč omogočamo strokovno svetovanje in rešitve, ki so prilagojene njihovim potrebam ter dolgoročnim ciljem. Prav kombinacija inovativne tehnologije, lokalne podpore in strokovnega znanja je tista, ki ustvarja največjo dodano vrednost za naše kupce.