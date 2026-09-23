Umetna inteligenca zdaj prekaša najboljše človeške napovedovalce

Še eno področje človeške inteligence je 5. septembra prvič klonilo pred umetno. Prvič v zgodovini je namreč umetna inteligenca osvojila sezonski pokal Metaculus – tekmovanje, na katerem se preizkušajo napovedovalci najrazličnejših dogodkov. A to še ni vse: druge umetne inteligence so zasedle še drugo in peto mesto, tretje in četrto pa sta pripadla ljudem. Na stotine udeležencev je napovedovalo izide za vprašanja, ki naj bi se razrešila do septembra. Ali bo katera od ameriških zveznih držav ali držav članic EU omejila gradnjo podatkovnih centrov? Ali bo izbruh hantavirusa prizadel najmanj pet ljudi, ki niso bili potniki na ladji MV Hondius? Koliko bo stal sod surove nafte brent? Tekmovalce so ocenjevali na podlagi razlike med njihovo napovedjo in pravim odgovorom. Tisti, katerih napovedi ...