Umetna inteligenca že spreminja prodajo

Umetna inteligenca in strojno učenje sta podjetjem na voljo že dlje časa, vse bolj pa se uporabljata avtomatizacijo ponavljajočih se nalog in procesov, ki jih izvajajo ljudje. Tudi ali pa predvsem v prodaji. S pomočjo umetne inteligence se vodje prodaje lahko osredotočijo na strateške cilje in dosežejo (še) boljše rezultate. Sodobne tehnologije hkrati prinašajo nešteto novih pristopov in programskih orodij.Spremembe so očitne. In intenzivne. Doletele bodo vsa področja poslovanja. Vzemimo, na primer, področje upravljanja odnosov s strankami (CRM), ki je eden svetih gralov prodaje. Orodja CRM se od uvedbe na trg v poznih ...