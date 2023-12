Umirjanje pred koncem leta

Prodaja avtomobilov v Evropi se bo na letni ravni gotovo končala v pozitivnih številkah, vendar se je vsaj novembra rast umirjala in puščala kak dvom, kako močna bo na začetku prihodnjega leta.

Po podatkih panožnega avtomobilskega združenja Acea je bilo novembra v Evropi (EU, Efta in Velika Britanija) skupaj prodanih nekoliko več kot milijon novih avtomobilov, kar je bilo za šest odstotkov več kot v primerljivem mesecu lani. Zaradi močnejših prejšnjih mesecev je na letni ravni rezultat vseeno močan, v enajstih mesecih je bilo prodanih 11,8 milijona novih avtomobilov ali za 15 odstotkov več kot v primerljivem obdobju leta 2022.

Seveda je zanimiv pregled pogonov: električni avtomobili so letos v Evropi ob skoraj 40-odstotni rasti dosegli 15-odstotni tržni delež, pri čemer je nujno vsaj manjše opozorilo, da je bila rast njihove prodaje prejšnji mesec precej manjša kot v prvem delu leta, opazno se je zmanjšala na trgih, ki veljajo za električno precej močne, na primer Norveška in Nemčija. Pri teh bo zanimivo opazovati, kako se bo prodaja električnih avtomobilov razvijala v prihodnje; država je pred kratkim in nenadno popolnoma ukinila subvencije za ta pogon, proizvajalci pa so napovedali, da jih bodo vsaj nekaj časa nadomeščali sami.

Kaj pa druge vrste pogonov? Poleg tega se je v prodaji novih avtomobilov Evropi letos zmanjšal delež dizelskih avtomobilov, ki zdaj znaša 12 odstotkov; daleč največ je bencinskih, ki predstavljajo 36 odstotkov trga, prav tako so tržno močni hibridi (večinoma kombinacija bencinskih in električnih motorjev, tudi tako imenovani blagi hibridi), ki zavzemajo 26 odstotkov trga. Priključni hibridi nimajo več rasti in ostajajo pod desetino trga.

Še Slovenija: do vključno novembra je bilo pri nas na novo registriranih 46.000 avtomobilov, kar pomeni petodstotno rast, podobno je bilo povečanje tudi samo v enajstem mesecu. Daleč največ, več kot polovico vseh prodanih, je bilo letos bencinskih avtomobilov, dizelskih je bilo 17 odstotkov, kar ni tako malo, kot znaša povprečje EU; prodaja povsem električnih se je podvojila na štiri tisoč, delež pa znaša 8,6 odstotka. To je manj od evropskega povprečja.